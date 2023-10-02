В Барнауле ищут людей, согласных на зиму приютить 200 карпов из парка "Изумрудный"

Переселение запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов

02 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Карпы / Фото: amic.ru

В Барнауле ищут людей, готовых взять на зимнюю передержку декоративных карпов из пруда в парке "Изумрудный", сообщают "Вести Алтай".

Переселение карпов запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов. Пристроить нужно 200 особей.

"С понижением температур снизилась и активность рыб. Плюс, скоро надо будет слить часть воды, чтобы не пострадала система фильтрации и циркуляции", – отмечает издание.

Сейчас администрация парка ищет людей, готовых взять к себе карпов на зиму. Но есть одно обязательное условие – наличие аквариума, причем большого, ведь размер таких рыб – до 30 сантиметров.

Ранее руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал гибель рыбы в пруду.