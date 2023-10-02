В Барнауле ищут людей, согласных на зиму приютить 200 карпов из парка "Изумрудный"
Переселение запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов
02 октября 2023, 15:15, ИА Амител
В Барнауле ищут людей, готовых взять на зимнюю передержку декоративных карпов из пруда в парке "Изумрудный", сообщают "Вести Алтай".
Переселение карпов запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов. Пристроить нужно 200 особей.
"С понижением температур снизилась и активность рыб. Плюс, скоро надо будет слить часть воды, чтобы не пострадала система фильтрации и циркуляции", – отмечает издание.
Сейчас администрация парка ищет людей, готовых взять к себе карпов на зиму. Но есть одно обязательное условие – наличие аквариума, причем большого, ведь размер таких рыб – до 30 сантиметров.
Ранее руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал гибель рыбы в пруду.
15:21:33 02-10-2023
Как всегда. сначала делают потом думают, зима на дворе, спохватились. Этих съесть , весной новых купить.
15:51:02 02-10-2023
Гость (15:21:33 02-10-2023) Как всегда. сначала делают потом думают, зима на дворе, спох... Ага, "съесть". Они стоят от 1000 руб. за карпа.
16:14:09 02-10-2023
Гость (15:51:02 02-10-2023) Ага, "съесть". Они стоят от 1000 руб. за карпа.... Фигасе... короче. списать как бой товара, никто не проверит.
16:38:55 02-10-2023
Гость (15:51:02 02-10-2023) Ага, "съесть". Они стоят от 1000 руб. за карпа.... А какая теперь разница, сколько они стоят? Их что, продать можно?
16:07:55 02-10-2023
Гость (15:21:33 02-10-2023) Как всегда. сначала делают потом думают, зима на дворе, спох... А вы уже и сковородочку приготовили
16:14:43 02-10-2023
Гость (16:07:55 02-10-2023) А вы уже и сковородочку приготовили... Да. только тихо вы!
15:21:48 02-10-2023
Цена вопроса?
15:35:18 02-10-2023
Вместо аквариума- отличнейшие бочки, .... крупная соль, перец, кориандр, мускатный орех и немного водочки- рыбу помыть, удалить жабры и выпотрошить, улижить в бочку слоями, обильно пересыпая солью со специями... и ничего, перезимуют карпики и в гараже...
16:35:40 02-10-2023
Гость (15:35:18 02-10-2023) Вместо аквариума- отличнейшие бочки, .... крупная соль, пере... А не треснет у тебя морда с тех карпов? По 1000 руб. за штуку?
15:37:31 02-10-2023
Так надо пруд то поглубже было делать и установку для майны поставить и пусть зимуют. Да этого жила же рыба и рыбачили зимой там!)))
15:41:55 02-10-2023
если рыба больше 12 см нужно 8-10 литров на 1 особь.. чисто 200 штук на 10 литров - 2000 литров, у каждого второго такой аквариум в доме
16:10:28 02-10-2023
я могу приютить. Закопчу и под пивко
16:13:03 02-10-2023
Гость (16:10:28 02-10-2023) я могу приютить. Закопчу и под пивко... Хитрец.. 200 штук- а не лопните?
15:56:24 03-10-2023
Гость (16:13:03 02-10-2023) Хитрец.. 200 штук- а не лопните? ... нет. они прекрасно хранятся
16:13:07 02-10-2023
Других проблем то в ауле нет?
16:28:26 02-10-2023
Организовать для детей спортивный конкурс «Юный рыболов». В воскресенье школьники и дошкольники придут с удочками и выловят, кто сколько может, трофеи домой. На радость всем. В будущем году запустить новых рыбок.
23:20:33 02-10-2023
Гость (16:28:26 02-10-2023) Организовать для детей спортивный конкурс «Юный рыболов». ... Ты оплатишь?
16:54:05 02-10-2023
Приютим, на сковородке!
18:06:01 02-10-2023
А где депутат этого района? Где городская Дума в целом? Почему депутаты не решают проблемы горожан? Это как раз их прямая обязанность
22:17:50 02-10-2023
Вася (18:06:01 02-10-2023) А где депутат этого района? Где городская Дума в целом? Поче... Василий, от вас единственный здравый комментарий. Остальные только пену от подобия умственной деятельности разбрызгали...
23:38:33 02-10-2023
Гость (22:17:50 02-10-2023) Василий, от вас единственный здравый комментарий. Остальные ... Зачем было их там заводить без условий содержания? Здесь же сразу спрашивали здравые люди, что будут делать с ними, когда похолодает?
19:18:14 02-10-2023
ЗАЧЕМ ПОКУПАЛИ?Деньги девать некуда?Теперь каждый год рассовывать по аквариумам? Кто принимал решение о покупке карпов?
21:56:03 02-10-2023
Зажарить и праздник устроить. Весной новых запустить.