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Осторожная медведица с медвежатами проснулась в заповеднике на Алтае и изучила обстановку

Мать внимательно принюхивалась и пыталась распознать на слух возможную опасность

20 марта 2025, 10:44, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике сотрудники Роман Воробьев и Татьяна Клименко поймали в объектив фотокамер медведицу с подросшими медвежатами, пробудившихся от спячки раньше из-за ранней и теплой весны.

"Выглядят весьма упитанными, здоровыми, но еще не совсем бодрыми после долгого зимнего сна. Возможно, это и был первый их день после пробуждения. Тем не менее бдительная мать внимательно изучала обстановку вокруг, принюхиваясь и пытаясь распознать на слух возможную опасность", – говорится в сообщении.

Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Николаевич Калинкин пояснил, что самки с медвежатами более скрытны, поэтому складывается представление, что первыми просыпаются самцы и молодые особи.

Медведица с медвежатами / Фото: пресс-центр Алтайского биосферного заповедника / Роман Воробьев и Татьяна Клименко
Природа / Фото: пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

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Комментарии 3

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Элен без ребят

11:13:13 20-03-2025

кадры, конечно, интересные, но! видно же, в каком стрессе медведица. она очень боится коптера и закрывает малышей собой. зачем вот это все? для науки это видео не представляет никакой ценности, а снимать ради хайпа- мерзко.

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Ксю

11:36:21 20-03-2025

Полностью согласна с предыдущим комментарием! Животное стрессе его еще достают

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Юс

12:21:25 20-03-2025

Ждём новостей об остальных проснувшихся медведях

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