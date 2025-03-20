Осторожная медведица с медвежатами проснулась в заповеднике на Алтае и изучила обстановку
Мать внимательно принюхивалась и пыталась распознать на слух возможную опасность
20 марта 2025, 10:44, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике сотрудники Роман Воробьев и Татьяна Клименко поймали в объектив фотокамер медведицу с подросшими медвежатами, пробудившихся от спячки раньше из-за ранней и теплой весны.
"Выглядят весьма упитанными, здоровыми, но еще не совсем бодрыми после долгого зимнего сна. Возможно, это и был первый их день после пробуждения. Тем не менее бдительная мать внимательно изучала обстановку вокруг, принюхиваясь и пытаясь распознать на слух возможную опасность", – говорится в сообщении.
Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Николаевич Калинкин пояснил, что самки с медвежатами более скрытны, поэтому складывается представление, что первыми просыпаются самцы и молодые особи.
11:13:13 20-03-2025
кадры, конечно, интересные, но! видно же, в каком стрессе медведица. она очень боится коптера и закрывает малышей собой. зачем вот это все? для науки это видео не представляет никакой ценности, а снимать ради хайпа- мерзко.
11:36:21 20-03-2025
Полностью согласна с предыдущим комментарием! Животное стрессе его еще достают
12:21:25 20-03-2025
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