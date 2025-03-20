Осторожная медведица с медвежатами проснулась в заповеднике на Алтае и изучила обстановку

Мать внимательно принюхивалась и пыталась распознать на слух возможную опасность

20 марта 2025, 10:44, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике сотрудники Роман Воробьев и Татьяна Клименко поймали в объектив фотокамер медведицу с подросшими медвежатами, пробудившихся от спячки раньше из-за ранней и теплой весны.

"Выглядят весьма упитанными, здоровыми, но еще не совсем бодрыми после долгого зимнего сна. Возможно, это и был первый их день после пробуждения. Тем не менее бдительная мать внимательно изучала обстановку вокруг, принюхиваясь и пытаясь распознать на слух возможную опасность", – говорится в сообщении.

Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Николаевич Калинкин пояснил, что самки с медвежатами более скрытны, поэтому складывается представление, что первыми просыпаются самцы и молодые особи.

Медведица с медвежатами / Фото: пресс-центр Алтайского биосферного заповедника / Роман Воробьев и Татьяна Клименко