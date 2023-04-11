На Алтае осудили судью, принимавшего решения за взятки и Land Cruiser Prado

За вознаграждения действовал в интересах какой-либо стороны по делам о банкротстве юридических и физических лиц

11 апреля 2023, 10:34, ИА Амител

















Суд над судьёй / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор судье регионального Арбитражного суда Алексею Городову за получение нескольких взяток, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, дело в отношении Городова возбудили в 2020 году. На должность судьи его назначили в 2009 году. На данный момент его полномочия приостановлены, статуса судьи он не лишён.

"С мая 2010 года по январь 2017 года за денежное вознаграждение и имущество принимал в интересах одной из сторон решения по делам о банкротстве юридических и физических лиц. За это получил вознаграждение в виде денег на сумму 4,5 млн рублей и дорогостоящего автомобиля, приобретённого по заниженной цене", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет региональный СК, Городов получил по заниженной цене автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120.

"Судья вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение", – уточнили в СК.

Городова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей. Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, соответствующие сумме взяток.