Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросился на СВО

Вадим Драгомирецкий более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала

12 июля 2024, 13:14, ИА Амител

Вадим Драгомирецкий / Фото: Росгвардия

Бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, приговоренный к девяти годам колонии строгого режима, попросил отправить его на специальную военную операцию, пишет "Коммерсант".

Драгомирецкого осудили за взятку в 19 млн рублей от компании, которая должна была провести работы для Росгвардии. По данным следствия, бывший генерал организовал преступную группу.

"Осужденный рассчитывает искупить свою вину участием в СВО и уже подал соответствующее ходатайство", – отмечает издание.

Адвокат Драгомирецкого отметил, что экс-генерал более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала. Он 10 лет отдал первой и второй чеченским кампаниям, участвовал в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множество государственных наград.