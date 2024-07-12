Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросился на СВО
Вадим Драгомирецкий более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала
12 июля 2024, 13:14, ИА Амител
Бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, приговоренный к девяти годам колонии строгого режима, попросил отправить его на специальную военную операцию, пишет "Коммерсант".
Драгомирецкого осудили за взятку в 19 млн рублей от компании, которая должна была провести работы для Росгвардии. По данным следствия, бывший генерал организовал преступную группу.
"Осужденный рассчитывает искупить свою вину участием в СВО и уже подал соответствующее ходатайство", – отмечает издание.
Адвокат Драгомирецкого отметил, что экс-генерал более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала. Он 10 лет отдал первой и второй чеченским кампаниям, участвовал в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множество государственных наград.
13:36:40 12-07-2024
Что ему, пузану, там делать? Штурмовиком? Это едва ли.. Генералом? Так вроде не запятнавших честь мундира ещё много.
13:37:27 12-07-2024
"Осужденный рассчитывает искупить свою вину --- ну почему нет, уже воевал, прямиком на передовую, но только или до Победы, или 9 лет, на которые осужден
14:20:19 12-07-2024
Да, с таким рылом только и командовать тылом...А зачем командующий тылом на сво? Каким тылом он там командовать будет?
15:13:59 12-07-2024
- "Драгомирецкого осудили за взятку в 19 млн рублей от компании, которая должна была провести работы для Росгвардии "- "имеет множество государственных наград" ----- За такие взятки, можно купить любые награды.
15:54:05 12-07-2024
Пусть сидит.
16:38:17 12-07-2024
Так то у нас коррупционеров много, если больше выявлять, так и победить можно быстрее