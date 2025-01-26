Осужденный за подготовку теракта в Рубцовске обжаловал приговор
Апелляционный военный суд начнет ее рассмотрение 5 февраля
26 января 2025, 15:35, ИА Амител
Апелляционный военный суд (Московская область) рассмотрит жалобу в защиту Василия Вотановского, осужденного на 21 год по делу о подготовке теракта в Рубцовске. Как сообщает "Ъ", об этом стало известно из картотеки суда.
Напомним, что, по версии следствия, Вотановский, покинувший РФ после объявления частичной мобилизации, по заданию украинской террористической организации приехал на Алтай. Там он должен был провести разведку на местном заводе и взорвать здание рубцовской мэрии. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ. В арендованной мужчиной квартире они нашли компоненты бомбы и взрывчатку мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Мужчине предъявили обвинение по пяти статьям УК РФ: ст. 30 и ст. 205 (покушение на теракт), ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (незаконное обучение для террористической деятельности), ст. 222.1 и ст. 223.1 (незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). 2-й Восточный окружной военный суд осенью 2024 года приговорил Вотановского к 21 году лишения свободы.
17:27:26 26-01-2025
Хватает совести обжаловать. К стенке и всё дела!
00:10:13 28-01-2025
Добавлять по пять лет за каждую жалобу.