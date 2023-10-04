Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел устроить теракт в Рубцовске

Житель Челябинска вступил в запрещенную в России проукраинскую организацию и получил задание от куратора – взорвать рубцовскую администрацию

04 октября 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Житель Челябинской области приехал в Алтайский край, чтобы взорвать здание рубцовской администрации по заданию проукраинской организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В 2022 году 35-летний мужчина побывал за границей и вступил в запрещенную в России организацию. Позднее он получил задание от "куратора" и отправился на Алтай для совершения террористических действий.

При обыске у "путешественника" нашли взрывчатку – 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, у него обнаружили и материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственный отдел спецслужбы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ"). Ему предъявлено обвинение, суд заключил челябинца под стражу. Расследование дела продолжается.