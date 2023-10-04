Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел устроить теракт в Рубцовске
Житель Челябинска вступил в запрещенную в России проукраинскую организацию и получил задание от куратора – взорвать рубцовскую администрацию
04 октября 2023, 11:02, ИА Амител
Житель Челябинской области приехал в Алтайский край, чтобы взорвать здание рубцовской администрации по заданию проукраинской организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
В 2022 году 35-летний мужчина побывал за границей и вступил в запрещенную в России организацию. Позднее он получил задание от "куратора" и отправился на Алтай для совершения террористических действий.
При обыске у "путешественника" нашли взрывчатку – 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, у него обнаружили и материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственный отдел спецслужбы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ"). Ему предъявлено обвинение, суд заключил челябинца под стражу. Расследование дела продолжается.
11:22:20 04-10-2023
Наверное тяжело ему на зоне будет
12:13:53 04-10-2023
А почему Рубцовскую?
17:49:33 04-10-2023
Гость (12:13:53 04-10-2023) А почему Рубцовскую?... Чтобы показать, что у них длинные руки. Судить и дать по полной...
12:17:39 04-10-2023
Я думаю, что это сами рубцовчане сделали хитрый ход!!!
18:53:34 04-10-2023
Гость (12:17:39 04-10-2023) Я думаю, что это сами рубцовчане сделали хитрый ход!!!... Какая-то логика прослеживается. Откуда у укропов сведения о рубцовской администрации? Живу в АК и ничего не знаю про рубцовских управленцев. Про рубцовских плохого слова не скажу, так как не имею о них инфы. Но вообще некоторые администрации так заботятся о своём населении, что укропы могут их даже наградить, а не то что терракты против них устраивать)))
18:47:21 04-10-2023
а я бы к таким привязывала найденную взрывчатку и в чистом поле бабах. пусть полетают.
20:42:54 04-10-2023
Бедные администрация, вот натерпелась бы, хотя работают наверняка добросовестно. Кстати, посадить террориста может лучше в Рубцовске, там же стоят две или три тюрьмы.
20:49:57 04-10-2023
Гость (20:42:54 04-10-2023) Бедные администрация, вот натерпелась бы, хотя работают нав... скорее всего не та статья будет у идиота чтоб в Рубчике сидеть.
20:54:18 04-10-2023
И так богом забытый городишко теперь еще и это...