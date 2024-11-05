Освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей в Сибири
После проведенной проверки мужчину решили привлечь к административной ответственности
05 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
В Новосибирской области 52-летнего мужчину, недавно вышедшего на свободу после 20 лет заключения за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, обвинили в слежке за 11-летней школьницей, пишет "КП-Новосибирск".
ЧП произошло 31 октября в рабочем поселке Чистоозерном. Как сообщила местная жительница, девочка шла в больницу через стадион.
"Мужик выскочил из-под трибуны и пошел за ней. Девочка испугалась и побежала, добежала до соседнего дома, зашла в него и попросила помощи", – рассказала сельчанка.
Полиция задержала мужчину. После проведенной проверки его решили привлечь к административной ответственности.
По словам жителей поселка, они опасаются за своих детей. Мужчине запрещено подходить к местам, где могут быть несовершеннолетние, но периодически его там видят.
Ранее сообщалось, что в 2003 году мужчина затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил, а вещи выбросил на свалку. Из 24 лет он отсидел 20 и вышел на свободу.
16:18:30 05-11-2024
Не нужно бояться... Нужно просто решить эту проблему... Мужчинам того округа...
16:25:00 05-11-2024
да такой не исправится. тут вопрос решать надо и быстро...
19:05:34 05-11-2024
И как он раньше срока вышел на свободу? С такой-то судимостью...
06:22:57 06-11-2024
Гость (19:05:34 05-11-2024) И как он раньше срока вышел на свободу? С такой-то судимость... почему он вообще вышел?
19:31:06 05-11-2024
Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежало хотя бы кастрировать маньяка, чьи порочные наклонности без хирургии, одними терапевтическими средствами принципиально неустранимы!
21:40:37 05-11-2024
Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... взрослому кастрация не поможет, учи матчасть
21:42:04 05-11-2024
Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... Про горбатого и могилу да, остальное чушь
06:21:38 06-11-2024
Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... мифы о пользе кастрации таких ублюдков, уже давно развеяны.
08:32:23 06-11-2024
Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... насилие не всегда подразумевает секс с кончинкой лишив педоса яиц он не сможет чпокать и кончать но сможет насиловать иным способом