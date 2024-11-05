НОВОСТИПроисшествия

Освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей в Сибири

После проведенной проверки мужчину решили привлечь к административной ответственности

05 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com / Syarafina Yusof
Тюрьма / Фото: unsplash.com / Syarafina Yusof

В Новосибирской области 52-летнего мужчину, недавно вышедшего на свободу после 20 лет заключения за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, обвинили в слежке за 11-летней школьницей, пишет "КП-Новосибирск".

ЧП произошло 31 октября в рабочем поселке Чистоозерном. Как сообщила местная жительница, девочка шла в больницу через стадион.

"Мужик выскочил из-под трибуны и пошел за ней. Девочка испугалась и побежала, добежала до соседнего дома, зашла в него и попросила помощи", – рассказала сельчанка.

Полиция задержала мужчину. После проведенной проверки его решили привлечь к административной ответственности.

По словам жителей поселка, они опасаются за своих детей. Мужчине запрещено подходить к местам, где могут быть несовершеннолетние, но периодически его там видят.

Ранее сообщалось, что в 2003 году мужчина затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил, а вещи выбросил на свалку. Из 24 лет он отсидел 20 и вышел на свободу.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия

Новосибирская область

Комментарии 9

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Гость

16:18:30 05-11-2024

Не нужно бояться... Нужно просто решить эту проблему... Мужчинам того округа...

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Гость

16:25:00 05-11-2024

да такой не исправится. тут вопрос решать надо и быстро...

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Гость

19:05:34 05-11-2024

И как он раньше срока вышел на свободу? С такой-то судимостью...

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Элен без ребят

06:22:57 06-11-2024

Гость (19:05:34 05-11-2024) И как он раньше срока вышел на свободу? С такой-то судимость... почему он вообще вышел?

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Гость

19:31:06 05-11-2024

Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежало хотя бы кастрировать маньяка, чьи порочные наклонности без хирургии, одними терапевтическими средствами принципиально неустранимы!

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гость

21:40:37 05-11-2024

Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... взрослому кастрация не поможет, учи матчасть

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гость

21:42:04 05-11-2024

Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... Про горбатого и могилу да, остальное чушь

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Элен без ребят

06:21:38 06-11-2024

Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... мифы о пользе кастрации таких ублюдков, уже давно развеяны.

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Миша

08:32:23 06-11-2024

Гость (19:31:06 05-11-2024) Горбатого только могила исправит. Выпуская на волю, надлежал... насилие не всегда подразумевает секс с кончинкой лишив педоса яиц он не сможет чпокать и кончать но сможет насиловать иным способом

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