Освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей в Сибири

После проведенной проверки мужчину решили привлечь к административной ответственности

05 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com / Syarafina Yusof

В Новосибирской области 52-летнего мужчину, недавно вышедшего на свободу после 20 лет заключения за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, обвинили в слежке за 11-летней школьницей, пишет "КП-Новосибирск".

ЧП произошло 31 октября в рабочем поселке Чистоозерном. Как сообщила местная жительница, девочка шла в больницу через стадион.

"Мужик выскочил из-под трибуны и пошел за ней. Девочка испугалась и побежала, добежала до соседнего дома, зашла в него и попросила помощи", – рассказала сельчанка.

Полиция задержала мужчину. После проведенной проверки его решили привлечь к административной ответственности.

По словам жителей поселка, они опасаются за своих детей. Мужчине запрещено подходить к местам, где могут быть несовершеннолетние, но периодически его там видят.

Ранее сообщалось, что в 2003 году мужчина затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил, а вещи выбросил на свалку. Из 24 лет он отсидел 20 и вышел на свободу.