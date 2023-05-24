Отсрочка предпринимателям позволила бы удержать бизнес "на плаву" в условиях частичной мобилизации. Она, напомним, завершилась 1 ноября, однако указа президента Владимира Путина по этому поводу не было

24 мая 2023, 15:02, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В середине января 2023 года российские депутаты подготовили законопроект об освобождении части предпринимателей от мобилизации. В нём прописан ряд требований для получения отсрочки бизнесменами – в частности, ИП, единственными участниками ООО и главами крестьянско-фермерских хозяйств.

Что за условия для получения отсрочек предлагает законопроект и, вообще, одобрили ли инициативу в правительстве – в материале amic.ru.

1 В каких случаях, согласно законопроекту, предприниматели могли бы получить отсрочку от мобилизации? Согласно законопроекту, индивидуальные предприниматели и единственные участники ООО могли бы получить отсрочку от мобилизации на следующих условиях: у них в штате должно быть не меньше пяти человек. И, да, в январе к этому требованию давалась ремарка – численность штата должна быть такой в течение шести месяцев, предшествовавших мобилизации;

они не имеют долгов по выплате зарплаты своим сотрудникам, а также по уплате налогов. Причём, по документу, это не касается глав крестьянско-фермерских хозяйств, поскольку "они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность РФ".

2 Зачем предпринимателям отсрочка? Чтобы бизнес мог полноценно функционировать. Авторы инициативы считают, что для этого во многих случаях нужно личное присутствие предпринимателя.

3 И что в итоге? Предпринимателей всё-таки будут освобождать от мобилизации? Нет. В кабмине не поддержали это предложение, пишут "Ведомости". В правительстве уверены, что для отсрочек и так достаточно оснований (для этого есть целый перечень).