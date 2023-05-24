Освободят ли российских предпринимателей от мобилизации?
Отсрочка предпринимателям позволила бы удержать бизнес "на плаву" в условиях частичной мобилизации. Она, напомним, завершилась 1 ноября, однако указа президента Владимира Путина по этому поводу не было
24 мая 2023, 15:02, Анастасия Бичакова
В середине января 2023 года российские депутаты подготовили законопроект об освобождении части предпринимателей от мобилизации. В нём прописан ряд требований для получения отсрочки бизнесменами – в частности, ИП, единственными участниками ООО и главами крестьянско-фермерских хозяйств.
Что за условия для получения отсрочек предлагает законопроект и, вообще, одобрили ли инициативу в правительстве – в материале amic.ru.
В каких случаях, согласно законопроекту, предприниматели могли бы получить отсрочку от мобилизации?
Согласно законопроекту, индивидуальные предприниматели и единственные участники ООО могли бы получить отсрочку от мобилизации на следующих условиях:
- у них в штате должно быть не меньше пяти человек. И, да, в январе к этому требованию давалась ремарка – численность штата должна быть такой в течение шести месяцев, предшествовавших мобилизации;
- они не имеют долгов по выплате зарплаты своим сотрудникам, а также по уплате налогов. Причём, по документу, это не касается глав крестьянско-фермерских хозяйств, поскольку "они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность РФ".
Зачем предпринимателям отсрочка?
И что в итоге? Предпринимателей всё-таки будут освобождать от мобилизации?
Нет. В кабмине не поддержали это предложение, пишут "Ведомости".
В правительстве уверены, что для отсрочек и так достаточно оснований (для этого есть целый перечень).
А кто вообще сейчас может получить отсрочку или бронь от мобилизации?
Сразу объясним, чем отличаются два этих понятия.
Отсрочка – это временное освобождение от мобилизации, а бронь – постоянное и выдаётся в основном из-за места работы, подчёркивает ura.ru.
Сейчас бронь могут получить:
- сотрудники критически важных отраслей экономики и некоторых предприятий (к примеру, ОПК, IT). Кстати, в таком случае бронь положена только тем, кто трудоустроился в нужной отрасли до объявления частичной мобилизации;
- те, у кого в военном билете стоит категория "Д";
- граждане, достигшие определённого возраста. Рядовым или сержантом уже нельзя стать в 50 лет, младшим офицером – в 60 лет, а старшим офицером – в 65 лет;
- сотрудники Государственной противопожарной службы, состоящие на специальном воинском учёте;
- болеющие ВИЧ или СПИДом, а также те, кто состоит на учёте в психоневрологических и наркологических диспансерах;
- граждане, находящиеся под административным надзором после освобождения из тюрьмы.
Отсрочка же положена:
- временно негодным к военной службе (категория "Г"). Срок отсрочки при этом – полгода;
- студентам, впервые получающим высшее образование, обучающимся очно или очно-заочно. Это относится в том числе к аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке;
- по состоянию здоровья. К примеру, если человеку предстоит перенести запланированную хирургическую операцию;
- ухаживающим за больными родственниками, в том числе инвалидами первой группы;
- опекунам несовершеннолетних братьев или сестёр, если больше за ними некому ухаживать;
- мужчинам, у которых беременная жена (на сроке не менее 22 недель) и трое детей до 16 лет;
- многодетным отцам с тремя и более детьми.
15:11:04 24-05-2023
Бред какой-то.
15:37:27 24-05-2023
на учёте в психоневрологических и наркологических диспансерах -- это вариант
15:40:41 24-05-2023
С какой стати ?
20:22:29 24-05-2023
Но мобилизации больше не будет? :)
09:01:47 25-05-2023
Кто такие предприниматели? Барыги! Какой от них толк? Освобождать надо работяг, задействованных в производстве и аграрном секторе. А барыги пусть идут на фронт!
12:20:22 25-05-2023
Гость (09:01:47 25-05-2023) Кто такие предприниматели? Барыги! Какой от них толк? Освобо... Производство и аграрный сектор ТОЖЕ принадлежат предпринимателям. Ну призовут собственника . Кто управлять будет? Дядя Вася тракторист?
10:30:09 25-05-2023
Барыги и раньше никуда не ходили - откупались. А теперь и откупаться не надо. Халява! Как всегда воевать будет пролетариат, а "денежные мешки" только получать с этого барыши!