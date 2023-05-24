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Освободят ли российских предпринимателей от мобилизации?

Отсрочка предпринимателям позволила бы удержать бизнес "на плаву" в условиях частичной мобилизации. Она, напомним, завершилась 1 ноября, однако указа президента Владимира Путина по этому поводу не было

24 мая 2023, 15:02, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В середине января 2023 года российские депутаты подготовили законопроект об освобождении части предпринимателей от мобилизации. В нём прописан ряд требований для получения отсрочки бизнесменами – в частности, ИП, единственными участниками ООО и главами крестьянско-фермерских хозяйств.

Что за условия для получения отсрочек предлагает законопроект и, вообще, одобрили ли инициативу в правительстве – в материале amic.ru.

1

В каких случаях, согласно законопроекту, предприниматели могли бы получить отсрочку от мобилизации?

Согласно законопроекту, индивидуальные предприниматели и единственные участники ООО могли бы получить отсрочку от мобилизации на следующих условиях:

  • у них в штате должно быть не меньше пяти человек. И, да, в январе к этому требованию давалась ремарка – численность штата должна быть такой в течение шести месяцев, предшествовавших мобилизации;
  • они не имеют долгов по выплате зарплаты своим сотрудникам, а также по уплате налогов. Причём, по документу, это не касается глав крестьянско-фермерских хозяйств, поскольку "они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность РФ".
2

Зачем предпринимателям отсрочка?

Чтобы бизнес мог полноценно функционировать. Авторы инициативы считают, что для этого во многих случаях нужно личное присутствие предпринимателя.
3

И что в итоге? Предпринимателей всё-таки будут освобождать от мобилизации?

Нет. В кабмине не поддержали это предложение, пишут "Ведомости".

В правительстве уверены, что для отсрочек и так достаточно оснований (для этого есть целый перечень).

4

А кто вообще сейчас может получить отсрочку или бронь от мобилизации?

Сразу объясним, чем отличаются два этих понятия.

Отсрочка – это временное освобождение от мобилизации, а бронь – постоянное и выдаётся в основном из-за места работы, подчёркивает ura.ru.

Сейчас бронь могут получить:

  • сотрудники критически важных отраслей экономики и некоторых предприятий (к примеру, ОПК, IT). Кстати, в таком случае бронь положена только тем, кто трудоустроился в нужной отрасли до объявления частичной мобилизации;
  • те, у кого в военном билете стоит категория "Д";
  • граждане, достигшие определённого возраста. Рядовым или сержантом уже нельзя стать в 50 лет, младшим офицером – в 60 лет, а старшим офицером – в 65 лет;
  • сотрудники Государственной противопожарной службы, состоящие на специальном воинском учёте;
  • болеющие ВИЧ или СПИДом, а также те, кто состоит на учёте в психоневрологических и наркологических диспансерах;
  • граждане, находящиеся под административным надзором после освобождения из тюрьмы.

Отсрочка же положена:

  • временно негодным к военной службе (категория "Г"). Срок отсрочки при этом – полгода;
  • студентам, впервые получающим высшее образование, обучающимся очно или очно-заочно. Это относится в том числе к аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке;
  • по состоянию здоровья. К примеру, если человеку предстоит перенести запланированную хирургическую операцию;
  • ухаживающим за больными родственниками, в том числе инвалидами первой группы;
  • опекунам несовершеннолетних братьев или сестёр, если больше за ними некому ухаживать;
  • мужчинам, у которых беременная жена (на сроке не менее 22 недель) и трое детей до 16 лет;
  • многодетным отцам с тремя и более детьми.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Армия Законопроекты инициативы

Комментарии 7

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Олег

15:11:04 24-05-2023

Бред какой-то.

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Гость

15:37:27 24-05-2023

на учёте в психоневрологических и наркологических диспансерах -- это вариант

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Гость

15:40:41 24-05-2023

С какой стати ?

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Гость

20:22:29 24-05-2023

Но мобилизации больше не будет? :)

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Гость

09:01:47 25-05-2023

Кто такие предприниматели? Барыги! Какой от них толк? Освобождать надо работяг, задействованных в производстве и аграрном секторе. А барыги пусть идут на фронт!

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Гость

12:20:22 25-05-2023

Гость (09:01:47 25-05-2023) Кто такие предприниматели? Барыги! Какой от них толк? Освобо... Производство и аграрный сектор ТОЖЕ принадлежат предпринимателям. Ну призовут собственника . Кто управлять будет? Дядя Вася тракторист?

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Гость

10:30:09 25-05-2023

Барыги и раньше никуда не ходили - откупались. А теперь и откупаться не надо. Халява! Как всегда воевать будет пролетариат, а "денежные мешки" только получать с этого барыши!

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