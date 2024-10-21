Освобождать от НДФЛ предлагают при продаже квартиры после трех лет владения
Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ
21 октября 2024, 15:20, ИА Амител
В Госдуме разработали законопроект, которым предлагают снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после чего можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, сообщает ТАСС.
"Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года. В случае если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, то такой срок составит один год", – подчеркивает в пояснительной записке автор законопроекта Ярослав Нилов.
Также поступило предложение снизить минимальный срок владения недвижимостью с трех до двух лет. Это касается случаев, когда недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации, передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
По мнению автора законопроекта, завышенные требования налогового законодательства к минимальному сроку владения недвижимостью сдерживают рост мобильности населения.
16:02:28 21-10-2024
Давно пора
17:19:38 21-10-2024
Все для буружуинов делают, которые квартиры этажами выкупают. Вообще бы запретили иметь больше 1 недвижимости в собственности.
19:53:45 21-10-2024
Гость (17:19:38 21-10-2024) Все для буружуинов делают, которые квартиры этажами выкупают... квартира, дачный участок, гараж, что из этого предлагаете оставить? думалку-то включайте, прежде чем писать.
19:21:47 21-10-2024
А разве прежде не так было? Я через 4 года владения реализовал квартиру и ничего не пришлось платить.
19:51:10 21-10-2024
Да можно снизить до 3 лет, но только для тех , у кого в собственности на семью одна квартира. А кто покупает недвижимость для перепродажи - пусть платит налоги. И даже можно увеличить срок до 7-10 лет.
Именно из-за них недвижимость выросла в разы.