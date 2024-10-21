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Освобождать от НДФЛ предлагают при продаже квартиры после трех лет владения

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ

21 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагают снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после чего можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, сообщает ТАСС.

"Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года. В случае если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, то такой срок составит один год", – подчеркивает в пояснительной записке автор законопроекта Ярослав Нилов.

Также поступило предложение снизить минимальный срок владения недвижимостью с трех до двух лет. Это касается случаев, когда недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации, передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

По мнению автора законопроекта, завышенные требования налогового законодательства к минимальному сроку владения недвижимостью сдерживают рост мобильности населения.

Экономика налоги квартира

Комментарии 5

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Гость

16:02:28 21-10-2024

Давно пора

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Гость

17:19:38 21-10-2024

Все для буружуинов делают, которые квартиры этажами выкупают. Вообще бы запретили иметь больше 1 недвижимости в собственности.

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Гость

19:53:45 21-10-2024

Гость (17:19:38 21-10-2024) Все для буружуинов делают, которые квартиры этажами выкупают... квартира, дачный участок, гараж, что из этого предлагаете оставить? думалку-то включайте, прежде чем писать.

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Гость

19:21:47 21-10-2024

А разве прежде не так было? Я через 4 года владения реализовал квартиру и ничего не пришлось платить.

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Гость

19:51:10 21-10-2024

Да можно снизить до 3 лет, но только для тех , у кого в собственности на семью одна квартира. А кто покупает недвижимость для перепродажи - пусть платит налоги. И даже можно увеличить срок до 7-10 лет.
Именно из-за них недвижимость выросла в разы.

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