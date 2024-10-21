Освобождать от НДФЛ предлагают при продаже квартиры после трех лет владения

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ

21 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагают снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после чего можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, сообщает ТАСС.

"Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года. В случае если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, то такой срок составит один год", – подчеркивает в пояснительной записке автор законопроекта Ярослав Нилов.

Также поступило предложение снизить минимальный срок владения недвижимостью с трех до двух лет. Это касается случаев, когда недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации, передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

По мнению автора законопроекта, завышенные требования налогового законодательства к минимальному сроку владения недвижимостью сдерживают рост мобильности населения.