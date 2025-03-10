Освоить за три года. Эксперт объяснила новые требования к владельцам земли
Нововведения начали действовать с 1 марта 2025 года
10 марта 2025, 08:00, ИА Амител
С 1 марта 2025 года в России действуют важные изменения в законодательстве, касающиеся сделок с недвижимостью и владения земельными участками. О нововведениях радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала арбитражный управляющий и юрист по сопровождению проблемных активов Мария Куренкова.
По ее словам, одной из ключевых поправок станет требование о наличии четко сформированных границ земельных участков.
"Росреестр будет проверять сформированы ли границы земельного участка. В случае если границы не были нанесены на публичную кадастровую карту, проведение сделки будет приостановлено до момента устранения таких недостатков. Поэтому при подготовке сделки обратите внимание на такие детали, и при необходимости обратитесь к специалисту для проведения межевания земельного участка", – рассказала юрист.
Еще одним важным изменением станет введение требований к использованию земли.
"С 1 марта 2025 года вводится возможность изъятия земельного участка в случае, если он не содержится должным образом, например, если землевладение заболочено, заросло сорняками более одного метра либо используется не по назначению", – пояснила эксперт.
Отмечается, что с 1 марта устанавливается общий трехлетний срок для освоения земельных участков. Для тех, кто покупает земельный участок после начала действия закона, трехлетний срок начинает действовать с момента регистрации прав на такой земельный участок.
Механизмы осуществления контроля пока не проработаны в полной мере, но известно, что при выявлении нарушений владельцам будут направлять требование об их устранении в полугодичный срок, и лишь при злостном уклонении инициировать судебный процесс по изъятию земель.
"С учетом развития малоэтажного строительства и активного освоения загородных земель такой виток законодательства является закономерным, а владельцам земельных наделов остается соблюдать новые требования, чтобы не становиться участниками длительных судебных споров и исключить риски изъятия земельных участков", – заключила Мария Куренкова.
10:14:57 10-03-2025
Будет повод отжать участки у многодетных семей.
11:25:04 10-03-2025
Гость (10:14:57 10-03-2025) Будет повод отжать участки у многодетных семей. ... Зачем участок многодетной семье если три года участок зарастает бурьяном?
16:49:24 10-03-2025
Гость (11:25:04 10-03-2025) Зачем участок многодетной семье если три года участок зараст... Потому что участок должен был быть предоставлен с коммуникациями, а их нет до настоящего времени. Закон должен работать всегда, а не выборочно.
13:29:50 10-03-2025
в Крыму видел где то в 1990х. Там был такой закон. Садят траву - ну ромашки например которые вверх не растут, ставят туалет и регистрируют его как жилой дом площадью метр на метр и платят налог. Все. Не подкопаешься