От Apple до McDonald’s. Какие компании могут совсем скоро вернуться в Россию?
Изменяющаяся политическая ситуация возвращает интерес к российскому рынку
17 февраля 2025, 19:35, ИА Амител
Многие иностранные компании и бренды могут в ближайшее время вернуться в Россию. Например, как сообщает Mash со ссылкой на источники, компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) активно рассматривает возвращение на российский рынок.
"Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы", – пишет издание.
Также сообщалось, что Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением вернуться в РФ.
Грядущие переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина восстановили интерес к российскому рынку и среди крупных южнокорейских компаний – Hyundai, Samsung и LG, пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.
В последнее время в СМИ появилась информация и о других иностранных компаниях, которые с высокой вероятностью рассматривают возвращение в Россию. Среди них выделяют Adidas, BMW, Mercedes, Audi, Puma, Hugo Boss, Bosch.
Политолог Вадим Сипров рассказал в интервью газете "Аргументы и Факты", что возвращение западных компаний на российский рынок будет происходить постепенно. При этом самым важным фактором, по его мнению, станет степень лояльности Вашингтону стран, в которых находятся штаб-квартиры "компаний-возвращенцев".
"Первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры", – сказал Сипров.
Политолог отметил, что в США уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке будут подключены к системе SWIFT. Так, вскоре в России могут заработать Visa и MasterCard.
"Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's", – добавил он.
19:47:40 17-02-2025
Ага.
Разбежались и вернулись.
19:53:03 17-02-2025
А что, Трамп отменил санкции? Пока закона нет рано фантазировать.
20:12:17 17-02-2025
Зачем они нам? Теперь.
20:27:42 17-02-2025
Открывайте уже границы, пока у местных импортозамещателёй хари не треснули от наживы.
20:39:48 17-02-2025
да все вернутся. Бизнес же, они там уже роют копытом, кто вперед. Юникло рекламирует официальный сайт в директе , виза и мастеркард тоже возвратились
23:16:57 17-02-2025
Своё надо делать, зачем нам эти..
08:11:22 18-02-2025
Гость (23:16:57 17-02-2025) Своё надо делать, зачем нам эти..... Кроме галош вы делать ничего не умеете,так что уж лучше пусть эти возвращаются
09:49:43 18-02-2025
Сергей (08:11:22 18-02-2025) Кроме галош вы делать ничего не умеете,так что уж лучше пуст... да, и "Орешников". ну скажет же такая г*ида ерунду , и радуется. Самому за себя не стыдно?
11:32:14 18-02-2025
Гость (09:49:43 18-02-2025) да, и "Орешников". ну скажет же такая г*ида ерунду , и радуе... Скорей за вас стыдно, у которых до сих пор вместо головы телевизор
11:47:25 18-02-2025
Сергей (11:32:14 18-02-2025) Скорей за вас стыдно, у которых до сих пор вместо головы тел... Не, ну у тебя, Серый, точно телевизор, окраинский марафон. А на голове кастрюля.
02:52:45 18-02-2025
Пусть сначала покаются и сделают добровольные взносы для помощи наших ребят - участников СВО. Ведь уход этих брендов из России - это политическая позиция против нашей страны.
06:25:27 18-02-2025
А где уверенность, что эти возвращенки, не будут отсылать долю, в поддержку 404?
07:26:41 18-02-2025
Пока это лишь зондирование ситуации, никто пока ничего конкретно не озвучил. Не знаю какие там договоренности были у Говора, владельца сети Вкусно и точка, с Макдональдсом, но при новом брэнде хуже не стало, еда на вкус таже самая, что и при оригинальном брэнде - обычный фаст-фуд. Все шмоточные или гаджетовые брэнды и сейчас купить легче легкого - Эппл на любой вкус, Юникло - любых размеров и расцветок, Плейстейшн - пожалуйста. И без Визы с Мастеркардом приспособились жить с Миром. Разве что европейские автомобили…
08:13:09 18-02-2025
Гость (07:26:41 18-02-2025) Пока это лишь зондирование ситуации, никто пока ничего конкр... где юникло можно купить за адекватную цену не подскажете? везде где продают остатки цена задрана в несколько раз
09:48:42 18-02-2025
Гость (08:13:09 18-02-2025) где юникло можно купить за адекватную цену не подскажете? в... за триста рублей? нигде. вы когда адекватная будете, тогда спрашивайте
11:52:35 18-02-2025
Гость (08:13:09 18-02-2025) где юникло можно купить за адекватную цену не подскажете? в... Все юникло делают китайцы. Смотрите озон и другие ресурсы.
08:35:40 18-02-2025
Гость (07:26:41 18-02-2025) Пока это лишь зондирование ситуации, никто пока ничего конкр... "при новом брэнде хуже не стало, еда на вкус таже самая" - только туалет стал вонять.
20:38:11 19-02-2025
Гость (07:26:41 18-02-2025) Пока это лишь зондирование ситуации, никто пока ничего конкр... А чё тогда в Весне закрыли точку, не из-за плесени случайно?
07:36:30 18-02-2025
как бабки возле подьезда, услышали звон и нужно быстрее растрепать
07:43:37 18-02-2025
Верните нам STIHL
11:50:05 18-02-2025
Сергей (07:43:37 18-02-2025) Верните нам STIHL... на сайте СИТИЛИНКА смотри
07:49:32 18-02-2025
Вот даром не надо. Пусть они сюда никогда не вернутся.
08:27:43 18-02-2025
Гость (07:49:32 18-02-2025) Вот даром не надо. Пусть они сюда никогда не вернутся. ...
Ага, тебе в чуниках и фуфайке и так зашибись!
10:31:18 18-02-2025
Гость (08:27:43 18-02-2025) Ага, тебе в чуниках и фуфайке и так зашибись! ... я как то сдуру надо было в лес часов на пять выехать так вот я сдуру одел еврокурточку зимнюю и зимние их боты. Чуть не поморозился. Валенки надо было одевать и тулупчик овечий или толстую фуфайку а не эту хрень заморскую
11:30:43 18-02-2025
Гость (10:31:18 18-02-2025) я как то сдуру надо было в лес часов на пять выехать так вот... Тебе бы сказки писать🤣🤣🤣
11:42:44 18-02-2025
Гость (10:31:18 18-02-2025) я как то сдуру надо было в лес часов на пять выехать так вот... а зачем вы курточку одевали? ей без разницы на температуру воздуха.
Курточку то, вам на себя надо было надеть. Было бы в разы теплее.
И валенки оставьте уже в покое. Им одежда не требуется. Тренируйтесь одежду надевать на себя. Со временем получитесь и мерзнуть перестанете
17:06:17 25-02-2025
Микрософту нет адекватной замены в массовом сегменте. Отставание 30 лет - с Windows 95.