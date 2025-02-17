Изменяющаяся политическая ситуация возвращает интерес к российскому рынку

17 февраля 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Многие иностранные компании и бренды могут в ближайшее время вернуться в Россию. Например, как сообщает Mash со ссылкой на источники, компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) активно рассматривает возвращение на российский рынок.

"Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы", – пишет издание.

Также сообщалось, что Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением вернуться в РФ.

Грядущие переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина восстановили интерес к российскому рынку и среди крупных южнокорейских компаний – Hyundai, Samsung и LG, пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В последнее время в СМИ появилась информация и о других иностранных компаниях, которые с высокой вероятностью рассматривают возвращение в Россию. Среди них выделяют Adidas, BMW, Mercedes, Audi, Puma, Hugo Boss, Bosch.

Политолог Вадим Сипров рассказал в интервью газете "Аргументы и Факты", что возвращение западных компаний на российский рынок будет происходить постепенно. При этом самым важным фактором, по его мнению, станет степень лояльности Вашингтону стран, в которых находятся штаб-квартиры "компаний-возвращенцев".

"Первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры", – сказал Сипров.

Политолог отметил, что в США уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке будут подключены к системе SWIFT. Так, вскоре в России могут заработать Visa и MasterCard.