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Компаниям Uniqlo, Inditex и H&M предложили вернуться в Россию

Более половины крупнейших торговых центров РФ готовы предложить брендам помещения для немедленной аренды

17 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Uniqlo / Фото: unsplash.com / P. L.
Uniqlo / Фото: unsplash.com / P. L.

Союз торговых центров (СТЦ) отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок", – говорится в письме организации.

Согласно данным опроса СТЦ, более половины крупнейших торговых центров России готовы принять эти бренды, предложив помещения для немедленной аренды или обязавшись оперативно освободить существующие площади. При этом многие подчеркнули заинтересованность в долгосрочном партнерстве, признавая ценность указанных марок в генерации покупательского трафика.

"Несмотря на то, что сейчас во многих местах произошло замещение на другие бренды, в том числе Melon Fashion (Zarina, BeFree), Gloria Jeans, LIME, не все они работают успешно, например, мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки. Видимо, поэтому больше половины опрошенных СТЦ представителей торговых центров ожидают возвращения и готовы предоставить площадки для размещения магазинов бренда", – сказал вице-президент СТЦ Павел Люлин.

Допустила возвращение вышеуказанных брендов и вице-президент СТЦ Наталия Кермедчиева. Однако, с ее слов, для этого нужно снятие антироссийских санкций. Кермедчиева утверждает, что возвращение в РФ может произойти с помощью местных партнеров. Например, как в ОАЭ, где все крупные бренды, включая IKEA, представлены именно таким образом.

Россия санкции магазины

Комментарии 7

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Гость

15:38:25 17-02-2025

Не просите первыми

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Гость

17:26:42 17-02-2025

Гость (15:38:25 17-02-2025) Не просите первыми... Придется просить, и не только это.

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Гость

17:26:06 17-02-2025

Импортозамещение по плану, как и все остальное.

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Гость

17:37:05 17-02-2025

Нафиг тряпки, когда автомобили нормальные приедут.

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Гость

20:48:05 17-02-2025

ничо личного, но они уж копытом роют кто вперед

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Пузырек

21:16:57 17-02-2025

Неправильно приглашаете. Там по-другому надо. И долго

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гость

07:46:31 18-02-2025

так это наши им ли жут, а не они сами хотят вернуться🤦‍♂️

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