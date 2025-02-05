От частного сектора к высотным домам. Как меняется район Обского бульвара в Барнауле?

За Комсомольским проспектом уже ведется многоэтажная застройка

05 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Район Обского бульвара / Фото: amic.ru

В Барнауле, в районе Обского бульвара, планируется масштабное обновление – на месте частного сектора и ветхих двухэтажек вырастет современный жилой квартал. Компания "Строитель", связанная с фирмой "Регионстрой", представила проект развития территории на общественных обсуждениях. Площадь территории, которую планируется комплексно развивать, составляет 12,9 гектара. Она ограничена улицами Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульваром 9 Января, Садгородской, Союза Республик и Комсомольским проспектом.

Сейчас здесь можно встретить частные дома в один-три этажа, соседствующие с многоквартирными двух-пятиэтажками. Однако район уже активно застраивается многоэтажками:

на улице Союза Республик, 11, возводится 10-этажный жилой комплекс;

на проспекте Сибирском, 36в, – 15-этажный дом.

В планах – строительство еще четырех ЖК, включая восьмиэтажный жилой комплекс на пересечении улиц Коммунальной и бульвара 9 Января, проект которого был представлен на градсовете в декабре 2024 года. Этот дом рассчитан на 87 квартир.

Застройка территории будет проходить в два этапа:

первый этап (2024-2027 годы) – проведение кадастровых работ, формирование границ земельных участков, разработка проектной документации для строительства зданий, сетей и объектов инженерного обеспечения;

второй этап (2027-2036 годы) – непосредственно строительство жилых домов.

Как выглядит район сейчас – в нашем фоторепортаже.