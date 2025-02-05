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От частного сектора к высотным домам. Как меняется район Обского бульвара в Барнауле?

За Комсомольским проспектом уже ведется многоэтажная застройка

05 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Район Обского бульвара / Фото: amic.ru

В Барнауле, в районе Обского бульвара, планируется масштабное обновление – на месте частного сектора и ветхих двухэтажек вырастет современный жилой квартал. Компания "Строитель", связанная с фирмой "Регионстрой", представила проект развития территории на общественных обсуждениях. Площадь территории, которую планируется комплексно развивать, составляет 12,9 гектара. Она ограничена улицами Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульваром 9 Января, Садгородской, Союза Республик и Комсомольским проспектом.

Сейчас здесь можно встретить частные дома в один-три этажа, соседствующие с многоквартирными двух-пятиэтажками. Однако район уже активно застраивается многоэтажками:

  • на улице Союза Республик, 11, возводится 10-этажный жилой комплекс;
  • на проспекте Сибирском, 36в, – 15-этажный дом.

В планах – строительство еще четырех ЖК, включая восьмиэтажный жилой комплекс на пересечении улиц Коммунальной и бульвара 9 Января, проект которого был представлен на градсовете в декабре 2024 года. Этот дом рассчитан на 87 квартир.

Застройка территории будет проходить в два этапа:

  • первый этап (2024-2027 годы) – проведение кадастровых работ, формирование границ земельных участков, разработка проектной документации для строительства зданий, сетей и объектов инженерного обеспечения;
  • второй этап (2027-2036 годы) – непосредственно строительство жилых домов.

Как выглядит район сейчас – в нашем фоторепортаже.

Барнаул недвижимость фоторепортажи

Комментарии 10

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бгг

08:49:16 05-02-2025

Это не Обской бульвар, который является продолжением площади Советов и находится справа от оперетты. Это слева на улице Молодежной... То есть РЯДОМ.

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Ирина

09:11:45 05-02-2025

Может где то и хорошо строят, свободно, но в большинстве случаев стройка идёт окна в окна, парковок не хватает. В частности сейчас идет такая стройка рядом с домом 16 по ул.Интернациональная. О комфорте речи не идет, ни скверов, ни детских площадок, ни спортивных клубов. Высотные дома, магазины и пивнушки в приоритете.

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Барнаулец

10:15:58 05-02-2025

Собак бродячих за пр. Комсомольским в районе частного сектора планируют вывести, хотя бы в рамках постройки "Обского бульвара"?

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Я в шоке!

11:27:57 05-02-2025

А что будет с территорией где действительно должен проходить Обской бульвар? (Комсомольский, Шевченко, пер. Трудовой), Всё, можно снова забыть про проект?

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Хрю

17:46:51 05-02-2025

А людей куда? На могелевскую губернию? Когда будут прописывать четко условия расселения? И экономическое обоснование? Вариант застройщику прибыль, а людей на улицу когда закончится? Когда регионснаб ваш нахапается? С горы скинули, так они другой микрорайон сжечь готовы.

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Ежик

17:49:37 05-02-2025

Какое моральное право имеет на строительство этот застройщик, если уничтожил школу на Аванесова 44?

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Екатерина

18:53:25 05-02-2025

Хрю (17:46:51 05-02-2025) А людей куда? На могелевскую губернию? Когда будут прописыва... Очень правильно акцентируете, куда людей? Где освещение условий расселения? Картинки красивые показывают а о людях живущих на этой территории тишина, будто нет их, так нельзя! Это их дома и им должны на законных основаниях достойные компенсации быть!

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Мориарти

22:50:21 05-02-2025

Екатерина (18:53:25 05-02-2025) Очень правильно акцентируете, куда людей? Где освещение усло... Ну все как всегда какие компенсации? У них просто купят землю и все. Не продавай свои 6 соток и картинки останутся картинками.

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Гость

09:15:40 06-02-2025

Мориарти (22:50:21 05-02-2025) Ну все как всегда какие компенсации? У них просто купят земл... не продавай свои шесть соток, ну обойдут твои шесть соток и будешь смотреть на высотку из трущеб.

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Дана

10:05:49 06-02-2025

42 объекта подлежат реновации и переселения в Центральном районе из-за ветхого состояния.И что ? Девелоперы и не хотят этим заниматься,там ведь надо переделать компенсировать,да ещё по новому закону в том районе,где жили,а идут проще,снёс частников и мама не горюй.А где школы,сады,в конце концов зелёные зоны.???

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