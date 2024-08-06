От цветочного до каштанового. Ярмарка меда открылась в Барнауле

Традиционная медовая ярмарка начала свою работу с 5 августа

06 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Ярмарка меда – 2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

В этом году традиционная ярмарка меда в Барнауле радует горожан уже в 15-й раз, но в обновленном формате. В сотрудничестве с администрацией краевой столицы организаторы разработали новую концепцию мероприятия, превратив привычную площадку на площади Сахарова в настоящий медовый городок. Вместо палаток теперь здесь красуются павильоны. О ярмарке рассказал председатель краевого кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский.

Богатство выбора и уникальные сорта

Около 20 пчеловодов из разных районов Алтайского края (и даже из Национального парка "Салаир") представили на ярмарке богатый ассортимент меда. Помимо классических сортов – горного, дягилевого, акациевого, донникового и гречишного, – посетители могут приобрести редкие и элитные сорта, например каштановый. В этом году организаторы сделали особый акцент на липовом меде, привезенном из Башкирии и Дальнего Востока. Это настоящий подарок для любителей меда, ведь он считается одним из самых ароматных и полезных. Также представлен мед, собранный с уникальных краснокнижных медоносных растений нашего региона.

Цены и ассортимент

Стоимость меда на ярмарке варьируется в зависимости от сорта и региона происхождения.

В прошлом году цена на мед была 200-250 рублей за килограмм, в этом году – около 300. Элитные сорта меда остались на уровне прошлогодних цен – 800-900 рублей, – отмечает Богуславский. Помимо меда, на ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов пчеловодства: перга, прополис, маточное молочко и другие.

Праздник Медового Спаса

14 августа на площади Сахарова состоится традиционный праздник Медового Спаса. В этот день будут чествовать лучших пчеловодов, освящать мед и проводить различные конкурсы и викторины. Гостей праздника ждут народные гулянья, хороводы, фотозона и, конечно же, возможность попробовать свежий мед прямо из сот. Одной из самых популярных активностей станет медокачка, где каждый желающий сможет самостоятельно откачать мед. Помимо краевой столицы, праздник также традиционно проводится и в других городах Алтайского края: Белокурихе, Бийске, Заринске, Рубцовске.

Дополнительная площадка

Помимо основной площадки на площади Сахарова, еще одна ярмарка меда пройдет возле торгового центра "Малина". Это позволит жителям разных районов города удобно добраться до мероприятия.

Работать ярмарки будут до 31 августа.