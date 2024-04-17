От эспрессо до макиато. Как выбрать идеальный кофейный напиток
Основные различия — в инфографике amic.ru
17 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
17 апреля во всем мире отмечают День кофе – отличный повод насладиться этим ароматным напитком, отведав нежного рафа или изысканного бодрящего макиато. Кофе бывает разным, но всегда остается любимым напитком миллионов людей.
По случаю праздника телеграм-канал amic.ru составил небольшую памятку, в которой рассказали о различиях между популярными кофейными напитками. Сохраняйте перед походом в кофейню!
15:01:46 17-04-2024
А где кофе из Ярче и Марии-Ра? Как он называется?
15:55:40 17-04-2024
Гость (15:01:46 17-04-2024) А где кофе из Ярче и Марии-Ра? Как он называется? ... Эээ... Какую кнопочку на автомате нажмёте — такой и приготовит.
18:08:03 17-04-2024
Гость (15:01:46 17-04-2024) А где кофе из Ярче и Марии-Ра? Как он называется? ... оно -точно это оно
22:19:46 17-04-2024
Гость (15:01:46 17-04-2024) А где кофе из Ярче и Марии-Ра? Как он называется? ... В Ярче какая - то вонючая жижа. Я его никогда там не покупала, но воняет такой гадостью, что после посещения магазина на Красноармейском, прихожу домой и стираю вещи, мою голову, принимаю душ, а верхнюю одежду вывешиваю на балкон, иначе воняет вся квартира и находиться в ней невозможно. Не знаю как такое можно пить, но люди покупают. К сожалению, я вынуждена туда не ходить, хотя магазин хороший, но от этого псевдокофе просто тошнит
06:28:15 18-04-2024
Гость (22:19:46 17-04-2024) В Ярче какая - то вонючая жижа. Я его никогда там не по... просто ты беременная. вот и тошнит тебя. бггг
19:58:54 17-04-2024
Как выбрать идеальный кофейный напиток? А причем здесь кофе? Вся статья про выбор кофе, а про кофейный напиток не слова.