От эспрессо до макиато. Как выбрать идеальный кофейный напиток

Основные различия — в инфографике amic.ru

17 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Изображение: amic.ru

17 апреля во всем мире отмечают День кофе – отличный повод насладиться этим ароматным напитком, отведав нежного рафа или изысканного бодрящего макиато. Кофе бывает разным, но всегда остается любимым напитком миллионов людей.

По случаю праздника телеграм-канал amic.ru составил небольшую памятку, в которой рассказали о различиях между популярными кофейными напитками. Сохраняйте перед походом в кофейню!