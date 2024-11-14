От Горловки до Забайкалья. Вожатые со всей России собрались на форуме в АлтГПУ

Там прошли деловые игры, мастер-классы, тренинги и интерактивные лекции

14 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Форум вожатых в АлтГПУ / Фото: Алена Корякина, студенческий медиацентр АлтГПУ

В Алтайском государственном педуниверситете (АлтГПУ) прошел всероссийский форум "Вожатская смена: покоряя вершины!", собравший под своими знаменами более 200 участников из 28 делегаций со всех уголков России – от Горловки до Забайкалья.

Форум стал отличной площадкой для обмена опытом и профессионального роста бойцов студенческих педагогических отрядов (СПО) молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), а также вожатых и вожатских объединений вузов страны.

"Друзья, я желаю вам не только покорять вершины, быть частью команды, но и прокладывать свой уникальный путь", – обратилась к участникам форума руководитель СПО Центрального штаба РСО Елена Писарева.Она подчеркнула, что профессия вожатого – это не просто работа, а призвание, требующее отдачи всего сердца.

На форуме царила отличная атмосфера, полная энергии и идей, отметил проректор по образовательной деятельности АлтГПУ Михаил Тяпкин. Он выразил уверенность, что участники смогут решить все задачи с задором и легкостью.

Для вожатых подготовили насыщенную программу, включающую деловые игры, мастер-классы, мастерские, тренинги и интерактивные лекции. Тематика мероприятий охватывала множество вопросов: от игрового проектирования смены и организации медийного пространства в лагере до противодействия буллингу и использования музыкально-речевых средств в работе с детьми.

Форум вожатых в АлтГПУ / Фото: Алена Корякина, студенческий медиацентр АлтГПУ

Также были конкурсы заготовленных портфолио педотрядов, "Мое призвание – зажигать сердца", посвященный Году семьи в России, выставка лучших практик "Вектор успеха" и очный этап всероссийского конкурса профмастерства "Свети, вожатый".

Особое внимание уделили практическим навыкам. Участники освоили технологию организации спортивного квеста, приняв участие в мероприятии "Время действовать", и научились создавать креативную атмосферу в рамках фестиваля "Стоп кадр, снято!".

Одно из важных событий форума – всероссийскую стратегическую сессию "Вести за собой!" – провела Елена Писарева. Участники обсудили актуальные вопросы преемственности в движении РСО, новаций, главную миссию и перспективы развития.

Форум прошел при поддержке "Росмолодежи" и "Российских студенческих отрядов".