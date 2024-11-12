От идеи до реализации. За что барнаульцы любят студию ремонта и интерьера Bravo?

И почему выгоднее и быстрее делать ремонт "под ключ"

12 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRWuR

Визуализация дизайн-проекта / Фото: Bravo

Любой ремонт требует много сил и внимания, особенно при работе с несколькими подрядчиками. Один мастер кладет плитку, другой занимается покраской – на первый взгляд это кажется выгодным, но на деле часто приводит к хаосу. Клиенту приходится лично управлять проектом, согласовывать действия между подрядчиками и следить за выполнением сроков. Часто работы выходят из-под контроля: сроки затягиваются, а затраты растут. Именно поэтому комплексный подход к ремонту становится все более востребованным среди тех, кто хочет сэкономить не только деньги, но и нервы.

Студия дизайна и ремонта Bravo*, работающая в Барнауле уже 12 лет, помогает клиентам избежать этих проблем. Компания делает ремонт в формате "под ключ": от разработки дизайна до полной реализации ремонта и финальной уборки.

Команда компании / Фото: Bravo

В Bravo каждый специалист знает свой этап и работает в согласованном ритме с командой в рамках единого проекта. Это позволяет выполнять работу эффективно и качественно, придерживаясь четко выстроенной схемы, которая включает следующие этапы:

проектирование – дизайнеры разрабатывают план будущего интерьера, учитывая стиль, пожелания и бюджет. Клиенту предоставляют визуализацию, с помощью которой он сможет увидеть, как будет выглядеть пространство, и внести изменения;

– дизайнеры разрабатывают план будущего интерьера, учитывая стиль, пожелания и бюджет. Клиенту предоставляют визуализацию, с помощью которой он сможет увидеть, как будет выглядеть пространство, и внести изменения; подбор материалов – студия имеет собственный отдел снабжения. Команда занимается подбором всех необходимых материалов, исходя из утвержденного проекта. Клиенту не нужно тратить время на поиски и закупки – все необходимое доставят на объект в срок и по оптимальным ценам;

– студия имеет собственный отдел снабжения. Команда занимается подбором всех необходимых материалов, исходя из утвержденного проекта. Клиенту не нужно тратить время на поиски и закупки – все необходимое доставят на объект в срок и по оптимальным ценам; выполнение ремонтных работ – профессиональный подход исключает накладки между этапами работ, минимизирует риски переделок и позволяет получить именно тот результат, который был запланирован;

– профессиональный подход исключает накладки между этапами работ, минимизирует риски переделок и позволяет получить именно тот результат, который был запланирован; организация и контроль работы – один из самых сложных моментов в ремонте. В студии есть собственный отдел технадзора, который следит за качеством и последовательностью работ.

"Мы стремимся сделать ремонт комфортным. Поэтому предоставляем подробную смету, заключаем договор и делим оплату на четыре этапа. Мы максимально разгружаем клиента, позволяя ему сосредоточиться на важном, пока все этапы контролирует наша команда", – подчеркивают в студии.

Проекты компании / Фото: Bravo

Узнайте больше о преимуществах работы с Bravo по ссылке. И начните свой ремонт без лишних забот.

Студия ремонта и дизайна интерьера Bravo

Адрес: Барнаул, ул. Антона Петрова, 219а​, офис 325

График работы: пн-пт c 09:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 71-75-61

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* Bravo (Браво")

ИП Корнейчук Д. А.

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