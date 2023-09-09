Скончался звездный хирург Отари Гогиберидзе
В начале года доктор перенес ковид, который дал серьезные осложнения
09 сентября 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: t.me/dr_otari
В Москве скончался пластический хирург Отари Гогиберидзе, пишет РБК со ссылкой на его бывшую супругу, телеведущую Яну Лапутину.
По словам женщины, доктора не стало из-за тяжелых последствий перенесенного в феврале коронавируса.
Лапутина рассказывала, что супруг делал ей пластику носа. А жена телеведущего Дмитрия Диброва говорила, что Гогиберидзе делал ей пластическую операцию на груди.
21:36:44 09-09-2023
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