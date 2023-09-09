Скончался звездный хирург Отари Гогиберидзе

В начале года доктор перенес ковид, который дал серьезные осложнения

09 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: t.me/dr_otari

В Москве скончался пластический хирург Отари Гогиберидзе, пишет РБК со ссылкой на его бывшую супругу, телеведущую Яну Лапутину.

По словам женщины, доктора не стало из-за тяжелых последствий перенесенного в феврале коронавируса.

Лапутина рассказывала, что супруг делал ей пластику носа. А жена телеведущего Дмитрия Диброва говорила, что Гогиберидзе делал ей пластическую операцию на груди.