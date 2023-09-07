НОВОСТИОбщество

На Алтае задумались о ношении масок после резкого увеличения числа заболевших ковидом

Пока что нет никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора

07 сентября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае число заболевших ковидом за неделю увеличилось на 39%: сейчас лечение получают 117 человек, из них 96 – амбулаторно, при этом за прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания, пишет "КП-Барнаул".

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, подъем был неизбежен как сезонный и его прогнозировали.

"Ковид распространяется так же, как и ОРВИ: в сентябре начинает прибавляться количество пациентов, в апреле убавляется. У этой инфекции такие же пути передачи, эпидподъемы и длительность болезни", – пояснила эксперт.

Никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора пока что нет. Однако уже подготовлен новый приказ о проведении противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

"Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных, маршрутизация пациентов и так далее", – пояснила Переладова.

Она напомнила, что в крае до сих пор развернуты три ковидных госпиталя, еще десять инфекционных отделений готовы принять пациентов в любой момент.

"Вопрос бесплатных прививок пока прорабатывается, рассматривается на уровне правительства края. Желающие привиться от ковида могут сделать это платно в негосударственных прививочных кабинетах", – уточнила эпидемиолог.

Напомним, за последние три месяца в крае не регистрировалось случаев летальных исходов от коронавируса и подключения заболевших к ИВЛ.

Ранее Переладова сообщила, что в Алтайском крае нет бесплатной вакцины от ковида, но обещают скоро закупить.

Фото: amic.ru

Подъем заболеваемости ковидом в Алтайском крае ждут в сентябре

Инфекция приобрела сезонный характер, считает эпидемиолог Ирина Переладова
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Коронавирус

Комментарии 32

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Гость

11:54:50 07-09-2023

Зимой хорошо в шерстяной маске - нос не мерзнет. Да и кассу ограбить по пути можно

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Гость

11:56:58 07-09-2023

Хватит зомбировать!

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Гость

12:09:10 07-09-2023

Гость (11:56:58 07-09-2023) Хватит зомбировать! ... Тебе нечего зомбировать, мозгов нет от рождения.

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ВВП

12:24:13 07-09-2023

Гость (11:56:58 07-09-2023) Хватит зомбировать! ... Это не зомбирование, а желание некоторых гос структур опять превратиться во властелин нашей бытовой жизни. На экранах мелькали, приказы направо, налево издавали и вдруг... всё закончилось. Надзор воевать как будем? В масках?))

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Гость

11:59:09 07-09-2023

Живем в цивилизованном обществе, человек способен самостоятельно обеспечить безопасность! А то скорые по 1,5 часа едут к больному, при очевидных симптомах -схожих с ковидом - тесты не делают, уклоняются (аж 3 скорых ковид отвергали, хотя болезнь уже процветала!!!) и прочие безобразия в мед сфере!

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Гость

12:02:57 07-09-2023

Маски на складе залежались? Кто-то терпит убытки?

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Гость

12:10:55 07-09-2023

Достаточно расселить стекловатники и уровень бактериально-вирусных инфекций, а также смертности от атипичных пневмоний (легионеллёз), снизится в разы.

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Гость

12:46:03 07-09-2023

Гость (12:10:55 07-09-2023) Достаточно расселить стекловатники и уровень бактериально-ви... Куда расселить?

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Гость

13:13:25 07-09-2023

Гость (12:46:03 07-09-2023) Куда расселить?... Необходимо вернуться к советским стандартам градостроительства и СНиПам.

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Гость

13:55:22 07-09-2023

Гость (13:13:25 07-09-2023) Необходимо вернуться к советским стандартам градостроительст... Ну хорошо, снипы, все дела. А расселить-то куда?

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Гость

12:12:29 07-09-2023

Вот те курицы, кому нужны маски, пусть их и носят.

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Гость

13:58:51 07-09-2023

Гость (12:12:29 07-09-2023) Вот те курицы, кому нужны маски, пусть их и носят.... А те петушки, которые тут кудахтают, пусть дальше кудахтают =)

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Гость

12:29:54 07-09-2023

Господи!? предыдущий опыт ни чему не учит!!!? когда всё закончилось все официальные лица сказали, что можно было и не носить, это фигня... и тут опять!? видимо правда склады нужно освобождать...?

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ВВП

12:47:42 07-09-2023

Гость (12:29:54 07-09-2023) Господи!? предыдущий опыт ни чему не учит!!!? когда всё зако... Вы о чем, какой опыт, это же чиновники, старые приказы достали в ворде дату переставили и вперёд натоптанными тропами Пример выше)) ---"Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных, маршрутизация пациентов и так далее", – пояснила Переладова.

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Гость

12:41:28 07-09-2023

эта женщина когда уже успокоится? занялась бы своими прямыми обязанностями. а то тараканов в столовых некому гонять

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Гость

12:52:51 07-09-2023

Я не буду маску носить. Я человек, имею право иметь лицо. Пусть другие ходят безликими болванами.

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Гость

13:39:05 07-09-2023

Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном обществе... Маски не делают вас рабами.)) Рабами делают совершенно другие вещи. Просто против масок легко выступить, чем против остального А на самом деле- это чисто вопрос воспитания. Но,конечно, у нас гораздо лучше в общественных местах чихать в прямом и переносном смысле на всех окружающих , чем маску одеть когда болеешь. Диву даешся сколько ковид принес неприятностей и жизней унес. А некоторые до сих пор в него не верят. Глупо. Очень. Подумайте, что есть люди,которые, к сожаления в силу возраста, болезней, сниженного иммунитета не так легко переносят инфекции как вы... А если это ваши близкие? А тем более с такии уровнем медицины в Алтайском крае как сейчас... P.S, всем здоровья, берегите себя и близких.

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Гость

14:00:27 07-09-2023

Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Так это Барнаул. Здесь умных людей раз-два и обчелся.

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Гость

14:15:20 07-09-2023

Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Унес жизни не ковид, а его лечение

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Гость

14:18:27 07-09-2023

Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... вооот, в том-то и суть, что маски должны носить болеющие, хотя болеющим нечего делать в обществе, надо болеть дома:)

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Гость

14:44:39 07-09-2023

Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... воспитание тоже делает нас рабами. Что правильно , а что нет- все условно. Все внушается системой с детства, да так что вы никогда этого не увидите.

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Гость

23:13:23 12-09-2023

Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Вот если бы ещё эти маски помогали... А так всё опять для пополнения бюджета штрафами.

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Гость

13:42:42 07-09-2023

скоро увидите, наши со слов ВОЗ заявят - что мясо и мясные животные источник многих заболеваний... и что нужно человека максимально дистанцировать от животных... а что бы уменьшить выброс ЦО2, необходимо пилить, измельчать и закапывать растущие деревья, что бы они не горели... как Билл Гейтс уже делает...

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Гость

14:23:58 07-09-2023

Гость (13:42:42 07-09-2023) скоро увидите, наши со слов ВОЗ заявят - что мясо и мясные ж... Готовятся к глобальному катаклизму, который к сожалению скоро произойдет.

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Гость

14:48:25 07-09-2023

Гость (14:23:58 07-09-2023) Готовятся к глобальному катаклизму, который к сожалению скор... Все глобальные катаклизмы (за редким исключением действительно природных) спланированы.

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ВВП

13:47:25 07-09-2023

Но,конечно, у нас гораздо лучше в общественных местах чихать в прямом и переносном смысле на всех окружающих , чем маску одеть когда болеешь.--- Вот, маски носят болеющие, а не все окружающие, с этого начинается цивилизация о которой вы так беспокоитесь

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Гость

14:12:37 07-09-2023

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова//// а где у нас штатный эпидемиолог и почему он молчит?

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Гость

14:46:39 07-09-2023

Гость (14:12:37 07-09-2023) Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина ... Штатному эпидемиологу еще не спустили мнение сверху, для озвучивания.

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Гость

15:55:37 07-09-2023

За нарушения прав и конституции, введение товарных куаркодов для людей еще никто не ответил. Где прокуратура? Всю эту братию давно ждут в местах л.с. Беззаконие в стране чудовищное...

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Гость

17:38:13 07-09-2023

Всю эту братию давно ждут в местах л.с. Беззаконие в стране чудовищное... Пока не до них, но я думаю что дойдут руки

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быдло

17:39:21 07-09-2023

все никак не успокоются,ходили мы в ваших масках,вам этого было мало еще и QR коды ввели. 2 года мучались,только жить начали и вот опять.

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Гость

02:20:38 08-09-2023

Внештатный эпидемиолог,звучит как британские ученые доказали,на Рен ТВ))

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