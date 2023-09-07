На Алтае задумались о ношении масок после резкого увеличения числа заболевших ковидом
Пока что нет никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора
07 сентября 2023, 11:46, ИА Амител
В Алтайском крае число заболевших ковидом за неделю увеличилось на 39%: сейчас лечение получают 117 человек, из них 96 – амбулаторно, при этом за прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания, пишет "КП-Барнаул".
Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, подъем был неизбежен как сезонный и его прогнозировали.
"Ковид распространяется так же, как и ОРВИ: в сентябре начинает прибавляться количество пациентов, в апреле убавляется. У этой инфекции такие же пути передачи, эпидподъемы и длительность болезни", – пояснила эксперт.
Никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора пока что нет. Однако уже подготовлен новый приказ о проведении противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.
"Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных, маршрутизация пациентов и так далее", – пояснила Переладова.
Она напомнила, что в крае до сих пор развернуты три ковидных госпиталя, еще десять инфекционных отделений готовы принять пациентов в любой момент.
"Вопрос бесплатных прививок пока прорабатывается, рассматривается на уровне правительства края. Желающие привиться от ковида могут сделать это платно в негосударственных прививочных кабинетах", – уточнила эпидемиолог.
Напомним, за последние три месяца в крае не регистрировалось случаев летальных исходов от коронавируса и подключения заболевших к ИВЛ.
Ранее Переладова сообщила, что в Алтайском крае нет бесплатной вакцины от ковида, но обещают скоро закупить.
11:54:50 07-09-2023
Зимой хорошо в шерстяной маске - нос не мерзнет. Да и кассу ограбить по пути можно
11:56:58 07-09-2023
Хватит зомбировать!
12:09:10 07-09-2023
Гость (11:56:58 07-09-2023) Хватит зомбировать! ... Тебе нечего зомбировать, мозгов нет от рождения.
12:24:13 07-09-2023
Гость (11:56:58 07-09-2023) Хватит зомбировать! ... Это не зомбирование, а желание некоторых гос структур опять превратиться во властелин нашей бытовой жизни. На экранах мелькали, приказы направо, налево издавали и вдруг... всё закончилось. Надзор воевать как будем? В масках?))
11:59:09 07-09-2023
Живем в цивилизованном обществе, человек способен самостоятельно обеспечить безопасность! А то скорые по 1,5 часа едут к больному, при очевидных симптомах -схожих с ковидом - тесты не делают, уклоняются (аж 3 скорых ковид отвергали, хотя болезнь уже процветала!!!) и прочие безобразия в мед сфере!
12:02:57 07-09-2023
Маски на складе залежались? Кто-то терпит убытки?
12:10:55 07-09-2023
Достаточно расселить стекловатники и уровень бактериально-вирусных инфекций, а также смертности от атипичных пневмоний (легионеллёз), снизится в разы.
12:46:03 07-09-2023
Гость (12:10:55 07-09-2023) Достаточно расселить стекловатники и уровень бактериально-ви... Куда расселить?
13:13:25 07-09-2023
Гость (12:46:03 07-09-2023) Куда расселить?... Необходимо вернуться к советским стандартам градостроительства и СНиПам.
13:55:22 07-09-2023
Гость (13:13:25 07-09-2023) Необходимо вернуться к советским стандартам градостроительст... Ну хорошо, снипы, все дела. А расселить-то куда?
12:12:29 07-09-2023
Вот те курицы, кому нужны маски, пусть их и носят.
13:58:51 07-09-2023
Гость (12:12:29 07-09-2023) Вот те курицы, кому нужны маски, пусть их и носят.... А те петушки, которые тут кудахтают, пусть дальше кудахтают =)
12:29:54 07-09-2023
Господи!? предыдущий опыт ни чему не учит!!!? когда всё закончилось все официальные лица сказали, что можно было и не носить, это фигня... и тут опять!? видимо правда склады нужно освобождать...?
12:47:42 07-09-2023
Гость (12:29:54 07-09-2023) Господи!? предыдущий опыт ни чему не учит!!!? когда всё зако... Вы о чем, какой опыт, это же чиновники, старые приказы достали в ворде дату переставили и вперёд натоптанными тропами Пример выше)) ---"Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных, маршрутизация пациентов и так далее", – пояснила Переладова.
12:41:28 07-09-2023
эта женщина когда уже успокоится? занялась бы своими прямыми обязанностями. а то тараканов в столовых некому гонять
12:52:51 07-09-2023
Я не буду маску носить. Я человек, имею право иметь лицо. Пусть другие ходят безликими болванами.
13:39:05 07-09-2023
Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном обществе... Маски не делают вас рабами.)) Рабами делают совершенно другие вещи. Просто против масок легко выступить, чем против остального А на самом деле- это чисто вопрос воспитания. Но,конечно, у нас гораздо лучше в общественных местах чихать в прямом и переносном смысле на всех окружающих , чем маску одеть когда болеешь. Диву даешся сколько ковид принес неприятностей и жизней унес. А некоторые до сих пор в него не верят. Глупо. Очень. Подумайте, что есть люди,которые, к сожаления в силу возраста, болезней, сниженного иммунитета не так легко переносят инфекции как вы... А если это ваши близкие? А тем более с такии уровнем медицины в Алтайском крае как сейчас... P.S, всем здоровья, берегите себя и близких.
14:00:27 07-09-2023
Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Так это Барнаул. Здесь умных людей раз-два и обчелся.
14:15:20 07-09-2023
Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Унес жизни не ковид, а его лечение
14:18:27 07-09-2023
Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... вооот, в том-то и суть, что маски должны носить болеющие, хотя болеющим нечего делать в обществе, надо болеть дома:)
14:44:39 07-09-2023
Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... воспитание тоже делает нас рабами. Что правильно , а что нет- все условно. Все внушается системой с детства, да так что вы никогда этого не увидите.
23:13:23 12-09-2023
Гость (13:39:05 07-09-2023) Почитаешь комменты и начинаешь сомневаться в цивилизованном ... Вот если бы ещё эти маски помогали... А так всё опять для пополнения бюджета штрафами.
13:42:42 07-09-2023
скоро увидите, наши со слов ВОЗ заявят - что мясо и мясные животные источник многих заболеваний... и что нужно человека максимально дистанцировать от животных... а что бы уменьшить выброс ЦО2, необходимо пилить, измельчать и закапывать растущие деревья, что бы они не горели... как Билл Гейтс уже делает...
14:23:58 07-09-2023
Гость (13:42:42 07-09-2023) скоро увидите, наши со слов ВОЗ заявят - что мясо и мясные ж... Готовятся к глобальному катаклизму, который к сожалению скоро произойдет.
14:48:25 07-09-2023
Гость (14:23:58 07-09-2023) Готовятся к глобальному катаклизму, который к сожалению скор... Все глобальные катаклизмы (за редким исключением действительно природных) спланированы.
13:47:25 07-09-2023
Но,конечно, у нас гораздо лучше в общественных местах чихать в прямом и переносном смысле на всех окружающих , чем маску одеть когда болеешь.--- Вот, маски носят болеющие, а не все окружающие, с этого начинается цивилизация о которой вы так беспокоитесь
14:12:37 07-09-2023
Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова//// а где у нас штатный эпидемиолог и почему он молчит?
14:46:39 07-09-2023
Гость (14:12:37 07-09-2023) Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина ... Штатному эпидемиологу еще не спустили мнение сверху, для озвучивания.
15:55:37 07-09-2023
За нарушения прав и конституции, введение товарных куаркодов для людей еще никто не ответил. Где прокуратура? Всю эту братию давно ждут в местах л.с. Беззаконие в стране чудовищное...
17:38:13 07-09-2023
Всю эту братию давно ждут в местах л.с. Беззаконие в стране чудовищное... Пока не до них, но я думаю что дойдут руки
17:39:21 07-09-2023
все никак не успокоются,ходили мы в ваших масках,вам этого было мало еще и QR коды ввели. 2 года мучались,только жить начали и вот опять.
02:20:38 08-09-2023
Внештатный эпидемиолог,звучит как британские ученые доказали,на Рен ТВ))