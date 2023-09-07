На Алтае задумались о ношении масок после резкого увеличения числа заболевших ковидом

Пока что нет никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора

07 сентября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае число заболевших ковидом за неделю увеличилось на 39%: сейчас лечение получают 117 человек, из них 96 – амбулаторно, при этом за прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания, пишет "КП-Барнаул".

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, подъем был неизбежен как сезонный и его прогнозировали.

"Ковид распространяется так же, как и ОРВИ: в сентябре начинает прибавляться количество пациентов, в апреле убавляется. У этой инфекции такие же пути передачи, эпидподъемы и длительность болезни", – пояснила эксперт.

Никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора пока что нет. Однако уже подготовлен новый приказ о проведении противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

"Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных, маршрутизация пациентов и так далее", – пояснила Переладова.

Она напомнила, что в крае до сих пор развернуты три ковидных госпиталя, еще десять инфекционных отделений готовы принять пациентов в любой момент.

"Вопрос бесплатных прививок пока прорабатывается, рассматривается на уровне правительства края. Желающие привиться от ковида могут сделать это платно в негосударственных прививочных кабинетах", – уточнила эпидемиолог.

Напомним, за последние три месяца в крае не регистрировалось случаев летальных исходов от коронавируса и подключения заболевших к ИВЛ.

Ранее Переладова сообщила, что в Алтайском крае нет бесплатной вакцины от ковида, но обещают скоро закупить.