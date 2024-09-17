От края до края. В парке им. Ленина в Барнауле заканчивают первый этап реконструкции
Некогда заброшенная территория обзавелась удобными дорожками в этом году
17 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
К середине октября барнаульцы смогут оценить результаты первого этапа масштабной работы по благоустройству парка имени Ленина. Новые пешеходные дорожки, современное освещение и зоны отдыха преобразили облик парка. Это только начало. Впереди – еще два этапа реконструкции.
Кроме этого, как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, директор "Лесной сказки" Сергей Писарев согласился на изменения и частичный демонтаж асфальтового покрытия аттракциона "Велотрек". Инициативные горожане решили, что работы якобы зашли в тупик, считая, что на пути обустройства главной аллеи и школьной дорожки встали велоаттракцион и забор зоопарка "Лесная сказка".
Напомним, благоустройство зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова, начато в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 49,6 млн руб.
Как выглядит парк сейчас – в нашем фоторепортаже.
12:22:25 17-09-2024
Писарив очень широко развернулся
18:33:59 17-09-2024
Забор из профлиста - шикарное украшение))))
21:57:11 17-09-2024
"Инициативные горожане решили, что работы якобы зашли в тупик"
Не инициативные, а сдурукипишные. Инициативные бы проверили и разобрались.
00:34:36 18-09-2024
Н-да...Теперь там дорожек больше, чем деревьев...И просто целлое шоссе посередине . Где ландшафтный парк? Смотрю на фото и вообще грустно. Не хочется в такой " парк"... Не умеют и не хотят отсюда вот такое " благоустройство" по- барнаульски. Очень жаль могло быть совсем по- другому.