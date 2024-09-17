От края до края. В парке им. Ленина в Барнауле заканчивают первый этап реконструкции

Некогда заброшенная территория обзавелась удобными дорожками в этом году

17 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Парк им. Ленина в сентябре 2024 года / Фото: amic.ru

К середине октября барнаульцы смогут оценить результаты первого этапа масштабной работы по благоустройству парка имени Ленина. Новые пешеходные дорожки, современное освещение и зоны отдыха преобразили облик парка. Это только начало. Впереди – еще два этапа реконструкции.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, директор "Лесной сказки" Сергей Писарев согласился на изменения и частичный демонтаж асфальтового покрытия аттракциона "Велотрек". Инициативные горожане решили, что работы якобы зашли в тупик, считая, что на пути обустройства главной аллеи и школьной дорожки встали велоаттракцион и забор зоопарка "Лесная сказка".

Напомним, благоустройство зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова, начато в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 49,6 млн руб.

Как выглядит парк сейчас – в нашем фоторепортаже.