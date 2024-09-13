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В Барнауле ради возрождения бывшего парка имени Ленина перенесут забор зоопарка

Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12

13 сентября 2024, 21:55, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле. Август, 2024 год / Фото: amic.ru
Парк имени Ленина в Барнауле. Август, 2024 год / Фото: amic.ru

Ради возрождения бывшего парка имени Ленина в Барнауле перенесут забор зоопарка. Как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, директор "Лесной сказки" Сергей Писарев согласился на изменения и частичный демонтаж асфальтового покрытия аттракциона "Велотрек".

Сам ход реконструкции зеленой зоны вызвал некоторые вопросы и беспокойство инициативной группы. Горожане посчитали, что работы якобы зашли в тупик, считая, что на пути обустройства главной аллеи и школьной дорожки встали велоаттракцион и забор зоопарка "Лесная сказка".

Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12, который был заключен с "Лесной сказкой".

Барнаул парк имени Ленина

Комментарии 7

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Musik

23:15:35 13-09-2024

А памятник Ленину будет новый?
Надо!

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Гость

11:07:51 14-09-2024

Забор вдоль А.Петрова очистили бы для начала. Его уже не видно в зарослях. Посмотрели бы, как в Питере, например, парки выглядят.

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Садовник

11:37:27 14-09-2024

Кто мешает - секатор в зубы и вперед

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Мусик

13:43:58 14-09-2024

раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина?

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Элен без ребят

18:25:57 14-09-2024

Мусик (13:43:58 14-09-2024) раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина... музей

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ДМВ

20:47:26 14-09-2024

Мусик (13:43:58 14-09-2024) раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина... Комсомол его имени недавно появился

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Вера

09:18:29 15-09-2024

Не успели в парке поставить классные лавочки как алкашня рядом уже горы бутылок накидали, сидят там бухают, видимо постоянно! Надо патрулировать парк то хоть иногда, за порядком следить, а алкашей ловить, на 15 суток и мусор убирать по городу!

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