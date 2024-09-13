В Барнауле ради возрождения бывшего парка имени Ленина перенесут забор зоопарка

Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12

13 сентября 2024, 21:55, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле. Август, 2024 год / Фото: amic.ru

Ради возрождения бывшего парка имени Ленина в Барнауле перенесут забор зоопарка. Как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, директор "Лесной сказки" Сергей Писарев согласился на изменения и частичный демонтаж асфальтового покрытия аттракциона "Велотрек".

Сам ход реконструкции зеленой зоны вызвал некоторые вопросы и беспокойство инициативной группы. Горожане посчитали, что работы якобы зашли в тупик, считая, что на пути обустройства главной аллеи и школьной дорожки встали велоаттракцион и забор зоопарка "Лесная сказка".

Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12, который был заключен с "Лесной сказкой".