В Барнауле ради возрождения бывшего парка имени Ленина перенесут забор зоопарка
Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12
13 сентября 2024, 21:55, ИА Амител
Ради возрождения бывшего парка имени Ленина в Барнауле перенесут забор зоопарка. Как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, директор "Лесной сказки" Сергей Писарев согласился на изменения и частичный демонтаж асфальтового покрытия аттракциона "Велотрек".
Сам ход реконструкции зеленой зоны вызвал некоторые вопросы и беспокойство инициативной группы. Горожане посчитали, что работы якобы зашли в тупик, считая, что на пути обустройства главной аллеи и школьной дорожки встали велоаттракцион и забор зоопарка "Лесная сказка".
Кроме того, в досрочном порядке будет расторгнут договор аренды участка по улице Энтузиастов, 12, который был заключен с "Лесной сказкой".
23:15:35 13-09-2024
А памятник Ленину будет новый?
Надо!
11:07:51 14-09-2024
Забор вдоль А.Петрова очистили бы для начала. Его уже не видно в зарослях. Посмотрели бы, как в Питере, например, парки выглядят.
11:37:27 14-09-2024
Кто мешает - секатор в зубы и вперед
13:43:58 14-09-2024
раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина?
18:25:57 14-09-2024
Мусик (13:43:58 14-09-2024) раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина... музей
20:47:26 14-09-2024
Мусик (13:43:58 14-09-2024) раз пошла такая тенденция - а что в Барнауле имени ИВСталина... Комсомол его имени недавно появился
09:18:29 15-09-2024
Не успели в парке поставить классные лавочки как алкашня рядом уже горы бутылок накидали, сидят там бухают, видимо постоянно! Надо патрулировать парк то хоть иногда, за порядком следить, а алкашей ловить, на 15 суток и мусор убирать по городу!