От лыжных гонок до троеборья дояров. Фоторепортаж с Всероссийских сельских игр в Барнауле

Соревнования собрали в столице Алтайского края почти 600 спортсменов

17 марта 2025, 14:15, ИА Амител

XII Всероссийские зимние сельские игры / Фото: Виталий Дворянкин, Александр Черный, Вадим Вязанцев, Олег Харлов, Анастасия Фролова / Алтайский спорт, amic.ru

С 13 по 16 марта Барнаул принимал финальный этап XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, собрав на своих площадках без малого 600 спортсменов из 37 регионов России. На соревнования в столицу Алтайского края съехались представители сельских территорий, чтобы продемонстрировать свое мастерство в различных спортивных дисциплинах.

Программа игр включала в себя зрелищные лыжные гонки, многоборье (полиатлон), интеллектуальные состязания по шахматам и шашкам, увлекательные семейные старты, а также традиционные и любимые зрителями троеборье дояров и троеборье механизаторов.

Торжественное открытие соревнований стало ярким событием и состоялось вечером в субботу, 15 марта, сразу на двух площадках: на площади Сахарова и в "Титов-Арене". Площадь Сахарова в этот вечер превратилась в настоящий центр развлечений. Для гостей были организованы разнообразные зоны активности, где детей и взрослых развлекали аниматоры. Также работал фуд-корт. Тут же проходили гонки на тракторах.

Сами соревнования проводили на различных спортивных объектах Барнаула, где участники демонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Обо всех победителях соревнований можно узнать на сайте "Алтайский спорт".