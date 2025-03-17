От лыжных гонок до троеборья дояров. Фоторепортаж с Всероссийских сельских игр в Барнауле
Соревнования собрали в столице Алтайского края почти 600 спортсменов
17 марта 2025, 14:15, ИА Амител
С 13 по 16 марта Барнаул принимал финальный этап XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, собрав на своих площадках без малого 600 спортсменов из 37 регионов России. На соревнования в столицу Алтайского края съехались представители сельских территорий, чтобы продемонстрировать свое мастерство в различных спортивных дисциплинах.
Программа игр включала в себя зрелищные лыжные гонки, многоборье (полиатлон), интеллектуальные состязания по шахматам и шашкам, увлекательные семейные старты, а также традиционные и любимые зрителями троеборье дояров и троеборье механизаторов.
Торжественное открытие соревнований стало ярким событием и состоялось вечером в субботу, 15 марта, сразу на двух площадках: на площади Сахарова и в "Титов-Арене". Площадь Сахарова в этот вечер превратилась в настоящий центр развлечений. Для гостей были организованы разнообразные зоны активности, где детей и взрослых развлекали аниматоры. Также работал фуд-корт. Тут же проходили гонки на тракторах.
Сами соревнования проводили на различных спортивных объектах Барнаула, где участники демонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.
Обо всех победителях соревнований можно узнать на сайте "Алтайский спорт".
14:23:41 17-03-2025
на третьей фоте - добра баба в шахматы играет.
16:31:34 17-03-2025
Гость (14:23:41 17-03-2025) на третьей фоте - добра баба в шахматы играет.... Мне тоже понравилась.
14:42:35 17-03-2025
"Троеборье дояров" - это соревнования работников кредитных организаций?
14:42:41 17-03-2025
Доите коров, вот и весь спорт в деревня она и есть деревня