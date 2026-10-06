Вузы Алтайского края меняют подход к подготовке специалистов с учетом новых запросов экономики и государства

06 октября 2026, 10:00, ИА Амител

Круглый стол в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вузы все активнее перестраивают образовательные программы под запросы экономики и государства. Один из новых ориентиров — креативные индустрии. По задумке властей к 2030 году их доля должна до 6%. Для этого нужны специалисты нового типа — которые не только создают идеи и проекты, но и работают с технологиями, понимают рынок и превращают результат своего труда в востребованный продукт. Эту тему 1 октября 2026 года обсудили в Алтайском государственном университете на круглом столе. В центре разговора был главный вопрос — каких специалистов уже требует экономика региона и как системе образования успевать за меняющимся рынком.

Круглый стол "Подготовка кадров для креативной экономики Алтайского края" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на креативные кадры растет

Пока сам рынок креативной экономики только формируется, поэтому четкого списка относящихся к нему профессий нет. В эту сферу могут входить очень разные специалисты — от копирайтера в IT-компании и музыканта в Доме культуры до библиотекаря или эксперта по нейросетям. Объединяет их то, что в работе они используют творческие, цифровые или интеллектуальные компетенции.

"Еще один тренд — стирание границы между гуманитарными, техническими и творческими профессиями. Все больше специальностей появляется на стыке этих дисциплин. При этом работодатели все чаще ориентируются не только на жесткие компетенции. На первый план выходят мягкие навыки — способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям, эффективно коммуницировать и работать в команде", — отметила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Надежда Капура / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на специалистов для креативных индустрий растет. За последние полтора-два года доля таких вакансий в общей массе предложений превысила 2%. По данным управления, в 2026 году в службу занятости обратились около 150 работодателей из сферы креативных индустрий. Они заявили более 1,4 тысячи вакансий. При этом 80% позиций в креативных индустриях закрываются менее чем за один месяц.

Одного творчества уже недостаточно

Создать хороший продукт — только половина задачи. Креативная экономика требует, чтобы специалист понимал, кому и как его предложить. Именно поэтому в вузах края все больше внимания уделяют не только творческим навыкам, но и коммерциализации идей.

Евгения Жданова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Специалист по креативным индустриям должен сочетать творческие навыки, цифровые технологии и понимание того, как коммерциализировать созданный продукт. В АлтГУ создали набор программ, чтобы готовить такого специалиста. У нас есть творческие направления, например, искусствоведение, культурология и музеология, большое количество IT-программ, а также направления на стыке разных сфер, например, прикладная информатика и цифровой дизайн. На базе нашего вуза действует "Акселератор Бизнес-инноваторы: Алтай-Азия". Мы учим ребят не только создавать продукт, но и грамотно его упаковывать, продвигать и продавать", — рассказала журналисту "Амитела" первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова.

Отдельные направления креативной экономики уже есть и в других учебных заведениях Алтайского края. Например, анимация остается сравнительно новой сферой, но соответствующие программы уже есть в институте культуры и педагогическом университете.

Одно из развитых направлений в регионе — народные художественные промыслы. Подготовку таких специалистов ведут АлтГИК, профильные колледжи и другие образовательные учреждения региона.

Готовят такие кадры и в НИУ ВШЭ. Здесь работает Факультет креативных индустрий, который объединяет образовательные направления в сфере медиакоммуникаций, дизайна, кино, журналистики и других творческих профессий.

Развиваться и остаться

Алтайский край сохраняет позицию среди регионов-лидеров по уровню развития креативных индустрий, увеличивая долю соответствующего сектора в валовом региональном продукте до уровня более 3%. Такие данные привела в беседе с журналистом "Амитела" директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

Лариса Нехвядович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Она считает, что решить кадровый вопрос только силами вузов не получится. Для развития креативной экономики нужны совместная работа образования, бизнеса, власти и институтов развития, а также понятные возможности для молодых специалистов внутри региона.

"Только через интеграцию, только совместно мы можем принимать взвешенные решения и двигаться к главной цели — чтобы молодой человек, который выбирает креативную профессию, видел свое место в регионе и оставался здесь. Важно, чтобы он мог получить образование, развиваться и реализовать себя именно в Алтайском крае", — говорит Нехвядович.

Татьяна Абанкина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О важности не только обучения, но и закрепления кадров говорит также и научный руководитель Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, член Экспертного совета по креативной экономике при комитете Госдумы по экономической политике Татьяна Абанкина.

"Cегодня многие нестандартные решения очень востребованы. И мы, конечно, очень хотим, чтобы наша талантливая молодежь имела возможность реализовывать себя, оставалась бы в России", — отметила Абанкина.

Какие навыки не заменит искусственный интеллект

Еще один вызов для креативных профессий — быстрое развитие искусственного интеллекта. По мнению эксперта, сегодня специалистам важно не только следить за технологическими изменениями, но и развивать навыки, которые пока сложно заменить алгоритмами.

"Искусственный интеллект может стать и помощником, и угрозой для ряда профессий, особенно там, где работу можно подчинить алгоритму. Люди из креативного сектора в этом смысле устойчивее, потому что умеют мыслить нестандартно и критически. Поэтому особенно ценными становятся компетенции, которые развивает философия: способность к критическому анализу, работе с абстракциями и постановке проблем", — заключает Лариса Нехвядович.

Именно сочетание творческого мышления, цифровых компетенций и понимания рынка участники круглого стола назвали основой подготовки кадров для новой экономики. Для Алтайского края главная задача теперь — не только обучить таких специалистов, но и создать условия, в которых они смогут работать, запускать собственные проекты и развивать их внутри региона.