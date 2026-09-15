Творить будущее. В АлтГУ стартовал акселератор студенческих проектов

Более 500 студентов Алтайского государственного университета представят свои технологические стартапы и поборются за миллионные гранты на их развитие

15 сентября 2026, 13:00, ИА Амител

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В разгар санкций бизнес-эксперты говорят о нехватке технологических инноваций, и вузы получают колоссальный запрос на идеи и кадры. Ответом на него стала университетская акселерационная программа АлтГУ "Бизнес-инноваторы: Алтай — Азия", реализуемая в партнерстве с Томской стартап-студией "Открытые инновации". Акселератор стартовал 11 сентября в "Точке кипения". Уже третий год подряд он дает студентам уникальную возможность попробовать свои силы в технологическом предпринимательстве: от идеи до готового стартапа. В этом году сформировано 60 команд-участников, большинство из которых — студенты АлтГУ, по одной — из АГАУ и ТГУ.

От замысла до бизнеса

Главная миссия акселератора — за три месяца из родившейся в команде стартап-идеи дойти до инновационного технологического продукта, параллельно "прокачав" ребят в основах бизнеса, экономики, юриспруденции, "цифре" и других необходимых современному бизнесу сферах.

"2022 год принес нам мощный заслон из санкций. Сегодня он усугубляется прямыми нападками на нашу страну, которой пытаются перекрыть доступ к технологиям. Встает вопрос: как их обеспечить? В стране приняли стратегию научно-технологического развития, определили сквозные и критические технологии, создали Центры трансфера технологий, а также запустили программы акселерации и бизнес-инкубаторы, для того чтобы вузы могли выращивать молодых предпринимателей, выстраивая диалог с индустриальными партнерами", — рассказал журналисту amic.ru ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

И добавил, что именно представители реального бизнеса предложат студентам — участникам акселератора кейсы, которые действительно будут важными и полезными.

Акселерационная программа "Бизнес-инноваторы: Алтай-Азия" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Помогут и научат

С участниками акселератора в течение десяти недель будут интенсивно работать в качестве экспертов по их идеям и будущим стартапам индустриальные партнеры АлтГУ — более 40 компаний. Предприниматели выступят в роли наставников: поделятся опытом, а также предложат практические задачи, покажут свои производства изнутри и оценят проекты участников.

"Наша задача — дать ребятам экспертную оценку их идей, подсказать стратегию, просчитать риски, привести примеры реальных кейсов, которые они не встретят в учебниках. Нам очень важен свежий взгляд молодежи на современное развитие экономики. В конце концов, творить будущее — им", — отметил партнер программы, генеральный директор "Группы компаний "Ястреб Алтая" Сергей Стопорев.

Первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова подчеркнула, что акселератор АлтГУ уже зарекомендовал себя как один из лидеров студенческого технологического предпринимательства в регионе. Многие выпускники программы защищают свои проекты на самых престижных молодежных технологических конкурсах и получают гранты на свои разработки.

"Вузу уже недостаточно давать академические знания — нужно учить создавать инновационные продукты и продвигать их на рынок. На это и нацелен наш акселератор", — отметила Евгения Жданова.

Первый проректор также добавила, что участники программы не получают никаких "академических поблажек" — студенты защищают стартапы и одновременно сдают сессию, и такой труд вызывает огромное уважение.

Евгения Жданова с гордостью рассказала об одном из важных проектов прошлых лет: студентка Мария Устьянцева создала технологию для удаления нефтяной пленки с поверхности воды.

Участник программы этого года — четверокурсник Дмитрий Кучеренко — пока не готов раскрывать детали своего проекта, но сфера его интересов стратегически важная.

"Идея еще будет трансформироваться в процессе. Могу только сказать, что наш стартап направлен на развитие суверенных технологий в производственной сфере", — поделился будущий экономист.

В этом году проекты акселератора АлтГУ студенты разрабатывают в рамках четырех рынков Национальной технологической инициативы (НТИ): "Фуднет", "Хелснет", "Технет" и "Eduнет".

Участие в программе помогает молодым новаторам побеждать в конкурсе "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям — выпускники акселератора получают солидные дополнительные баллы при подаче заявок. Подход уже доказал свою эффективность: этим летом семь студентов АлтГУ выиграли конкурс и получили по миллиону рублей на развитие своих идей.