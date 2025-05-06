От палаток до теплиц. Россияне стали чаще покупать товары для дачи и активного отдыха

Анализ МегаФона показал рост спроса в нескольких категориях

06 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrTAzL

Смартфон. Пара / Фото: ПАО "МегаФон"

Весной 2025 года россияне продемонстрировали возросший интерес к активному образу жизни и дачному отдыху. Согласно исследованию сервиса "Аналитика маркетплейсов" от МегаФона, в апреле текущего года значительно увеличились продажи товаров для спорта, туризма и садоводства по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, так и с мартом 2025-го.

Для спорта

Особенно заметен всплеск спроса на товары для популярных видов спорта. Бег, пешие прогулки и велоспорт стали настоящими трендами сезона: спортивную обувь покупали на 63% чаще, чем год назад, а велосипеды и сопутствующие товары – на 29%. Примечательно, что в марте спортивная обувь пользовалась даже большим спросом, чем в апреле – разница составила 17%.

Для отдыха

Не менее популярным оказался и активный отдых на природе. Продажи спальных мешков выросли на четверть по сравнению с апрелем 2024 года. Интерес к палаткам, шатрам и тентам остался на уровне прошлого года, но при этом в апреле 2025 года их покупали на 86% чаще, чем в марте.

Для дачи

Традиционный дачный сезон также вызвал повышенный спрос на соответствующие товары. В топе покупок оказались как атрибуты для пикников – грили, мангалы и барбекю (рост продаж на 14%), так и товары для садоводов: теплицы (+28%), системы полива (+36%) и садовая техника, спрос на которую стал впечатляющим (+58%).

Любопытно, люди продолжают покупать, даже несмотря на подорожание. Например, товары для велоспорта увеличились в цене на 23%, а системы полива – на 38%. При этом стоимость мангалов, спортивной обуви и садовой техники осталась на уровне начала года, а палатки и вовсе подешевели на 16%.

Для бизнеса эти тренды открывают новые возможности. Сервис "Аналитика маркетплейсов" от МегаФон ПроБизнес помогает предпринимателям не только отслеживать изменения спроса, но и глубоко анализировать рыночную ситуацию. Платформа предоставляет данные более чем по 30 параметрам, позволяя выявлять перспективные ниши, оптимизировать товарные карточки и разрабатывать эффективные стратегии продаж. С ее помощью можно анализировать динамику цен, отслеживать остатки товаров, изучать отзывы покупателей и в конечном итоге принимать взвешенные бизнес-решения.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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