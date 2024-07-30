От Сибири до Байкала. Как россияне используют интернет в путешествиях

В сезон путешествий билайн изучил обезличенный трафик абонентов на российских трассах

30 июля 2024, 11:20, ИА Амител erid: 2VSb5xSHsM2

Путешественник. Карта. Смартфон / Фото: freepik.com

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. В сезон путешествий билайн проанализировал сходства и отличия использования интернет-сервисов на крупных трассах России, включая одну из самых красивых в мире – Чуйский тракт.

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места России. И везде есть свои особенности. Так, Чуйский тракт отличился тем, что за последний год женщины скачали здесь наибольший процент трафика – 47,8%. Трасса Р255 "Сибирь", напротив, оказалась мужской автодорогой – именно там за год проехало наибольшее количество мужчин – свыше 66% среди клиентов билайна. Путешественники на трассе Р258 "Байкал" любят заходить в интернет ближе к ночи – 4G (Джи) они предпочитают использовать в 22:00.

Наиболее активным временем по использованию мобильного интернета на Чуйском тракте стал период с 18:00 до 19:00. Больше всего трафика на трассе используют клиенты из Новосибирска. За самый активный месяц пользователи скачивают на трассе объем трафика, сопоставимый с 215 млн фотографий, загруженных в социальные сети.

Есть и несколько пунктов, объединяющих путешественников на всех проанализированных трассах. Так, высоким спросом на всех автодорогах пользуются приложения социальной сети, сервисы для просмотра видео, а также онлайн-карты. В среднем самыми популярными месяцами для поездок оказались июль и август, а временем затишья – январь и февраль.

Чтобы клиенты могли быть на связи во время путешествия, билайн работает над улучшением связи: строит новые базовые станции, обновляет оборудование, постоянно проверяет работу сети. Качественная связь в дороге позволяет путешественникам общаться с близкими, следить за локацией в навигаторе, слушать музыку в пути или включать мультики детям, а значит, чувствовать себя комфортнее и безопаснее.

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru

Реклама