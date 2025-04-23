От сковородки до "Продэкспо": как бизнесмены из Барнаула завоевали мир с помощью семечек

Предприятие "ВелКен" на рынке уже 25 лет и их продукция реализуется по всей России и за рубежом

23 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Семечки / Фото: предоставлены компанией "Велкен"

В 2025 году алтайская компания "ВелКен" награждена золотой медалью за лучший продукт на международной выставке "Продэкспо". Их жареные семечки на вкус знают в Монголии, Казахстане, Армении, Киргизии и других странах. Рассказываем, как производителям из Барнаула за четверть века удалось завоевать не только сибирский, но и международный рынок, изготавливая продукт, которым раньше торговали бабушки на базарах.

От сковородки до конвейера

Бизнес молодые предприниматели Евгений Вельдяйкин и Александр Кенигсберг начали в 2000 году с продажи сырых семечек. Подсолнечник закупали у алтайских фермеров, калибровали сырье и крупную фракцию отправляли вагонами на Дальний Восток. Там семечки продавали посредникам, а у тех ведрами и мешками скупали бабушки, жарили и после продавали на рынках.

Однако в 2004 году рынок стал перестраиваться: бабушек потеснили предприятия, которые сами стали обжаривать семечки. Товар тогда фасовали не в яркие упаковки, а в прозрачные зип-пакеты. Евгений и Александр тоже решили рискнуть и запустили свою линию по обжарке семечек.

Начинали с механизированных сковородок метрового диаметра – на каждую за раз входил мешок семечек весом 25 кг. Процесс обжарки занимал около 40 минут. Спрос на продукцию оказался ошеломительным, и компания даже перешла на круглосуточный режим работы. К 2008 году парни открыли уже три цеха.

"Объем продаж был такой, что 20 сковородок уже не хватало. Закупили поточные печи. Но вскоре поняли, что человеческий фактор слишком влияет на качество. Изучив мировой опыт в обжарке орехов и кофе, приобрели европейское оборудование и перешли на обжарку сухим воздухом. Заодно и расширили линейку продукции", – рассказывает Евгений Вельдяйкин.

Выход на федеральный и международный рынки

Сегодня "ВелКен" – крупное современное предприятие замкнутого цикла, где трудятся порядка 250 сотрудников. При этом большая часть процессов сейчас автоматизирована. Так, на смену ручной переборке пришли оптические сортировщики, которые "видят" семечку и воздушным потоком убирают ненужные фракции. После этого семечки моют, сушат и жарят, а после того как они "отдохнут", отправляют на упаковку.

Основой производства все эти годы остается алтайский подсолнечник. Ежемесячно предприятие производит 1000 тонн жареных семечек и 200 тонн ядра. Основной рынок сбыта – Алтайский край и соседние регионы: Кемеровская, Томская, Новосибирская области. Но знают алтайские семечки и за пределами страны.

"Мы торгуем с Казахстаном, Арменией, Киргизией и Монголией нашими брендами. В США продукцию поставляем под собственными торговыми марками (СТМ). Наши семечки также представлены по всей России под СТМ в крупных торговых сетях", – рассказывает Александр.

Компания работает и в сегменте b2b (бизнес для бизнеса. – Прим. ред.), реализуя сырье и другим производителям. Например, крупный потребитель жареного ядра – кондитерская фабрика "Алтай", булочно-кондитерский комбинат "Московский", фабрика "Крекер" и другие.

Бизнесмены отмечают: найти новое на рынке семечек непросто, но они стараются улавливать тренды. Например, сейчас на рынке снеков в России развивается спрос на полосатые семечки, и "ВелКен" не отстает. С такой новинкой компания удостоилась золотой медали за лучший продукт года на международной выставке "Продэкспо".



