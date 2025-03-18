Цветы из пробирки. Как в Барнауле будут выращивать миллионы хризантем

Первое в Сибири промышленное производство хризантем запустят в столице Алтайского края до конца 2025 года

18 марта 2025, 09:50, ИА Амител

Черенки хризантем в пробирках / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Крупнейшее в Сибири производство кустовой хризантемы, аналогов которому нет в России, запустят в Индустриальном районе Барнаула до конца 2025 года. Уже через несколько месяцев в обособленном подразделении "Алтайское" (входит в ГК "Горкунов") планируют ежедневно срезать по 36 тысяч цветов. На предприятии своя лаборатория, где клонируют крошечные хризантемы. Подробнее - в нашем материале.

Как выращивают алтайскую хризантему в холодной Сибири

Кустовыми хризантемами в Барнауле начали заниматься в феврале 2024 года. На тепличном комбинате, который выращивал огурцы и салат, решили провести эксперимент, и он оказался удачным. К 8 марта 2025 года тут срезали 100 тысяч цветов. И это только начало, заверяет руководитель обособленного подразделения "Алтайское" Константин Поповкин.

"Больше года мы тренировались в выращивании кустовой хризантемы и добились высокого качества: в вазе после срезки наши цветы стоят больше трех недель. Поставки уже идут в торговые сети по всей Сибири. До конца 2025 года мы ежедневно будем срезать порядка 36 тысяч цветов разных сортов без перерыва на сезонность", – говорит руководитель.

Руководитель ОП "Алтайское" Константин Поповкин / Фото: Алина Богомолова /amic.ru

Выращивать цветы будут в новых теплицах, которые раскинутся на площади четыре гектара.

Тестировали 18 сортов, из них шесть показали себя хорошо. Их и планируют ввести в основное производство. Порядка 70% продукции составит белая хризантема, 30% придется на розовую и желтую.

"Белая хризантема наиболее востребована. Ей с помощью современных красителей можно придать любой оттенок. Также мы утвердили шесть сортов для производства. В перспективе возможно расширение линейки, причем как по видам, так и по сортам", – говорит руководитель.

К 8 марта 2025 года на предприятии вырастили 100 тысяч хризантем / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Хризантемы из пробирки

ОП "Алтайское" на 100% обеспечивает себя собственным посадочным материалом, который выращивают здесь же в лаборатории клонального микроразмножения.

"Промышленное производство хризантем с использованием собственного посадочного материала – это уникальный для страны проект, который обеспечит цветочный рынок качественной отечественной продукцией. В России нет комбината, который выращивает для себя маточник. Мы создали свою лабораторию клонального микроразмножения хризантемы, которая выдает нам чистый посадочный материал – клоны", – подчеркивает руководитель.

Чтобы растения не болели, их разводят в стерильных условиях, рассказывает заведующая лабораторией клонального микроразмножения Алия Хусаинова. Технология не нова, однако в России ее применяют преимущественно в вузах и научно-исследовательских институтах.

Заведующая лабораторией клонального микроразмножения Алия Хусаинова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"В пробирке из маленькой почки мы выращиваем стерильный клон. Подросшие до 1,5–2 сантиметров черенки после проверки на вирусы "переселяем" по 20 штук в банки побольше. Каждый узел (место прикрепления листа. – Прим. ред.) – это потенциально новое растение, которое можно черенковать неограниченное количество раз. Сейчас в нашем банке растений более 55 тысяч микроклонов. После зоны адаптации они становятся черенками для маточника", – объясняет Алия Хусаинова.

В лаборатории микроклонирования из клетки создают посадочный материал / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Армия жучков и роботов

Химикаты на комбинате не используют.

"Химия замедляет рост растений, поэтому мы используем только биологическую защиту. С вредителями боремся при помощи живых организмов – энтомофагов. Это полезные насекомые, которые бегают по цветочкам и поедают вредителей. И эту "армию" борцов мы выращиваем в своей биолаборатории", – рассказывает Светлана Полякова.

Агроном цветочного направления Светлана Полякова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Работа частично автоматизирована. А в перспективе максимально роботизирован будет весь процесс производства. Предприятие закупило специальное оборудование. При этом здесь будут созданы и новые рабочие места.

"Сейчас на комбинате трудятся порядка 250 человек, а расширение производства позволит принять в штат еще более 120 сотрудников. Думаю, когда мы выйдем на промышленные объемы, нашей алтайской хризантемой заинтересуются не только в Сибири, но и в других регионах России", – заключил руководитель.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

