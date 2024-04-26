От студентов до депутатов. Как в Барнауле проходит общегородской субботник

Сотни горожан приняли участие в ежегодной экологической акции

26 апреля 2024, 17:05, ИА Амител

Городской субботник в Барнауле / Фото: Алина Богомолова, администрация Барнаула

Месячник санитарной очистки в Барнауле сегодня заканчивается масштабным субботником. Помочь стать чище и красивее городу после зимы вышли сотни горожан: это студенты, общественники, сотрудники различных организаций и предприятий, краевые и городские депутаты.

В столице края весь апрель проходили чистые четверги. За месяц в акциях приняли участие более 40 тысяч человек, вывезено 400 машин с мусором. Сегодня на субботник вышло около 35 тысяч человек, сообщает мэрия города.

Как проходит общегородской субботник – в нашем фоторепортаже.