От турецких сериалов до корейского экшена: какие кинопремьеры посмотреть в октябре?

Рассказываем о ближайших новинках видеосервиса Wink

05 октября 2023, 11:14, ИА Амител erid: LjN8K3ihx

Спортивно-криминальный экшен "ФК Родина" / Фото: "Ростелеком"

За окном – осень. Совсем скоро станет холодно и сыро и уже хочется не столько гулять на улице, сколько завернуться в теплый плед и смотреть что-нибудь интересное. Зрителям видеосервиса Wink* в октябре будут доступны несколько премьер кино и сериалов, рассказываем о них подробнее.

На вершине зрительских хит-парадов остаются турецкие сериалы. Wink покажет сразу две такие истории:

"Не отпускай мою руку" (18+) расскажет все о вкусе любви, ведь жизнь ее главных героев напрямую связана с кулинарией;



(18+) расскажет все о вкусе любви, ведь жизнь ее главных героев напрямую связана с кулинарией; "Клюквенный щербет" (18+) поведает об истории двух влюбленных, которая строится на социальном неравенстве.

Русские сериалы:

"Мастодонт" (12+) – комедийная история покорения аналоговым героем Федора Добронравова цифрового ведомства, где работает его дочь;



– комедийная история покорения аналоговым героем Федора Добронравова цифрового ведомства, где работает его дочь; спортивно-криминальный экшен "ФК Родина" (18+), в котором провинциальной футбольной команде приходится не сражаться за чемпионский титул, а играть на грани фола за жизнь.

В середине осени Wink покажет и китайские новинки:

"Мой Хатико" (12+) – еще одна киноверсия истории самой верной собаки, в которой преподаватель университета Чэнь подбирает за городом несчастного щенка, но не может оставить его себе из-за жены;



(12+) – еще одна киноверсия истории самой верной собаки, в которой преподаватель университета Чэнь подбирает за городом несчастного щенка, но не может оставить его себе из-за жены; фэнтези "Новые боги: Ян Цзянь" (12+) основан на китайских романах XVI века. Ян Цзянь прежде был могущественным божеством, но потерял силу, а потому зарабатывает на жизнь частным сыском и ловит мелких преступников. Выполняя очередной заказ, он случайно приближается к раскрытию одной из тайн собственной семьи.

Следующая новинка для любителей корейского кино: "Криминальный город: разборки в Пусане" (18+). Кассовый национальный экшен, третья часть захватывающей истории о детективе Ма Сок-то. В этот раз герой борется с японской мафией, которая успешно поставляет в город новый синтетический наркотик.

Во франко-бельгийской драме для взрослой аудитории "Дом удовольствий" (18+) главная героиня ныряет в мир порока. На собственном опыте женщина пытается понять границы дозволенного, но она не замечает, что втягивается в очень опасное приключение.

Есть в октябрьской подборке и самый настоящий кинологический детектив. Это американский боевик "Клык" (18+), картина расскажет о расследовании, которое ведет полицейский-кинолог Джейк Россер (Аарон Экхарт). Он оказывается свидетелем гибели своего четвероногого напарника, но служба внутренней безопасности запрещает ему заниматься делом официально. В обход этого решения Джейк намерен найти истину.

*Wink ("Винк" – совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ)

ПАО "Ростелеком"

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