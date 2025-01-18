Планеты выстроятся в один ряд на ночном небосводе

18 января 2025, 07:00, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В начале 2025 года любителей астрономии ждет потрясающее событие – парад планет. Причем не обычный, а большой – в один ряд на небосводе соберутся сразу шесть планет.

О том, когда произойдет это яркое событие и можно ли будет увидеть его невооруженным глазом, – в материале amic.ru.

1 Что такое парад планет? Так принято называть астрономическое явление, когда сразу несколько объектов Солнечной системы выстраиваются в один ряд на небосводе. Естественно, в действительности планеты "рядком" не стоят – просто в этот момент они находятся с одной и той же стороны от Солнца. Это неофициальное название. Изначально астрономы называли такое положение небесных тел "выравниванием". Но с годами название "парад" применяют все чаще. Различают несколько типов выравниваний: три планеты – мини-парад;

четыре планеты – малый парад;

пять или шесть планет – большой парад;

семь планет – великий парад. Чем больше планет, тем реже происходит такой тип выравнивания.

2 Что за парад планет будет в январе 2025 года? В январе 2025 года нас ожидает большой парад: в ряд выстроятся сразу шесть планет. Так что это астрономическое событие поистине уникально.

3 Какие планеты выстроятся в один ряд в январе 2025 года? В этот раз в параде "примут участие" Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

4 Какого числа будет большой парад планет? Пик наблюдений придется на 21 января 2025 года.

5 Где будет видно парад планет в январе 2025 года? Парад планет можно будет увидеть на всей территории России. Но при этом важно помнить: для наблюдения небо должно быть чистым. Так что лучше уточнить прогноз погоды на дату парада, чтобы понять, стоит ли вам искать сияющие планеты на ночном небосводе. Кроме того, в черте города наблюдению сильно мешает засветка. Поэтому лучше всего любоваться небом вдали от больших населенных пунктов.