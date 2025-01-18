От Венеры до Нептуна. Когда будет большой парад планет и как можно будет его увидеть?
Планеты выстроятся в один ряд на ночном небосводе
18 января 2025, 07:00, ИА Амител
Ночное звездное небо / Фото: amic.ru
В начале 2025 года любителей астрономии ждет потрясающее событие – парад планет. Причем не обычный, а большой – в один ряд на небосводе соберутся сразу шесть планет.
О том, когда произойдет это яркое событие и можно ли будет увидеть его невооруженным глазом, – в материале amic.ru.
1
Что такое парад планет?
Так принято называть астрономическое явление, когда сразу несколько объектов Солнечной системы выстраиваются в один ряд на небосводе. Естественно, в действительности планеты "рядком" не стоят – просто в этот момент они находятся с одной и той же стороны от Солнца.
Это неофициальное название. Изначально астрономы называли такое положение небесных тел "выравниванием". Но с годами название "парад" применяют все чаще.
Различают несколько типов выравниваний:
- три планеты – мини-парад;
- четыре планеты – малый парад;
- пять или шесть планет – большой парад;
- семь планет – великий парад.
Чем больше планет, тем реже происходит такой тип выравнивания.
2
Что за парад планет будет в январе 2025 года?
В январе 2025 года нас ожидает большой парад: в ряд выстроятся сразу шесть планет. Так что это астрономическое событие поистине уникально.
3
Какие планеты выстроятся в один ряд в январе 2025 года?
В этот раз в параде "примут участие" Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.
4
Какого числа будет большой парад планет?
Пик наблюдений придется на 21 января 2025 года.
5
Где будет видно парад планет в январе 2025 года?
Парад планет можно будет увидеть на всей территории России. Но при этом важно помнить: для наблюдения небо должно быть чистым. Так что лучше уточнить прогноз погоды на дату парада, чтобы понять, стоит ли вам искать сияющие планеты на ночном небосводе.
Кроме того, в черте города наблюдению сильно мешает засветка. Поэтому лучше всего любоваться небом вдали от больших населенных пунктов.
6
Как увидеть парад планет в начале 2025-го?
Если вы плохо ориентируетесь на ночном небе, лучше воспользуйтесь одним из специальных приложений. Вращайте телефон, пока программа не покажет вам, где находятся планеты.
Венеру, Марс, Сатурн и Юпитер будет видно невооруженным глазом. А вот для того чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется увеличительный прибор – хотя бы бинокль.
00:14:57 19-01-2025
В левом нижнем углу на фото - Сириус, а по центру - созвездие Ориона)