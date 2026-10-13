Формат книжных клубов - совместного чтения и обсуждения книг - становится все популярнее. Какие книжные клубы существуют в Барнауле?

13 октября 2026, 10:55, Мария Власова

Фото предоставлено героиней публикации Ольгой Кисель

В конце 90-х моду на книжные клубы ввела телеведущая Опра Уинфри. Спустя 30 лет эстафету подхватила "блондинка в законе" актриса Риз Уизерспун. А сейчас свои книжные клубы есть у блогеров, музыкантов, издательств и журналистов. Большое количество книжных клубов есть и в Барнауле - "малышей" и насчитывающих сотни участников, открытых для всех и только для "своих", молодых и действующих уже десяток лет. Зачем люди в них вступают и читают книги по заданию - в материале amic.ru.

Как читают в России? Данные статистики

Несмотря на то, что книжная индустрия переживает не самые лучшие времена: книжные магазины проигрывают в конкуренции маркетплейсам, жители России по-прежнему покупают книги. По данным исследования T-Pay, 59% покупателей выбирают маркетплейсы, тогда как обычные книжные магазины – 46%.

Молодежь остается одной из самых активных книжных аудиторий. По данным ВЦИОМ, 65% россиян в возрасте 18–24 лет покупали книги в течение трех месяцев перед опросом. Среди респондентов старше 25 лет этот показатель составлял от 17 до 34%.

Для справки:



Самым издаваемым автором художественной литературы в России по итогам 2025 года осталась Анна Джейн. Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 млн экземпляров, на втором месте - Федор Михайлович Достоевский, 137 выпущенных названий вышли с общим тиражом 897,7 тыс. экземпляров, на третьей строчке расположился японский писатель Гэнки Кавамура, "Если все кошки умрут" и другие 5 его произведений вышли в России тиражом 666 тыс. экземпляров, следует из доклада "Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Год 2025", подготовленного Минцифры совместно с Ассоциацией книгораспространителей и журналом "Книжная индустрия".

Демократия в книжных клубах не работает. Книжный клуб "Маяк"

Идея создать свое книжное сообщество появилась у журналиста "Атмосферы" Ольги Кисель в 2019 году, но воплотить ее в жизнь девушка смогла только в 2026. С февраля этого года участницы собираются раз в месяц-полтора, чтобы поделиться впечатлениями от прочитанной книги. Ольга делится, выбирает такие книги для клуба, о которых захочется горячо спорить.

"Я честно пыталась в демократию, но в книжных клубах она не работает: нужно самой выбирать книгу месяца, а участникам читать то, что предложат. Я стараюсь выбирать такие книги, чтобы в сюжете было что-то триггерное, что-то такое, что заставит вас доказывать свою правоту с пеной у рта при обсуждении".

Ольга рассказывает, что чаще всего предлагает участникам клуба современную зарубежную художественную литературу, в основном американскую, английскую или азиатскую. Но в планах прочитать и что-то из русских авторов. Пока в клубе обсудили 4 книги, а на экранизацию одной из них - "Грозовой перевал" - даже сходили в кино.

Встречи книжного клуба "Маяк", фото предоставлено героиней публикации

Ольга рассказывает, что иногда обсуждения затягиваются на несколько часов, а встречи превращаются в сеанс групповой психотерапии.

"Например, роман американского писателя Джонатана Франзена "Поправки" о семейных отношениях, родителях и детях, мы обсуждали пять часов. Мы постоянно приводили примеры из книги, а потом делились своими переживаниями".

Девушка считает, что книжные клубы нужны не для того, чтобы начать больше читать, а чтобы выговориться, быть услышанным и найти единомышленников. Сейчас в "Маяке" 22 участника,на встречи приходит в среднем 4-7 человек. Клуб бесплатный, прийти на встречу может любой желающий. Девушка подчеркивает, что не важно, какого вы пола или сколько лет участнику: "Если у вас есть свое мнение, вам у нас понравится!"

В ближайшую встречу участники клуба обсудят сразу по четыре книги – "Неаполитанский квартет" Элены Феррант. Четыре тома этого романа в "Маяке" читали с начала лета. А дальше в книжном клубе по плану встречи по "Голландскому дому" Энн Пэтчетт и "Сиянию" Стивена Кинга.

Как попасть в клуб? Записаться на встречу клуба можно в Telegram.

5 книг-рекомендаций от "Маяка": "Поправки" Джонатана Франзена, "Набережная неисцелимых" Иосифа Бродского, "Выгон" Эми Литроп, "Неаполитанский квартет" Элены Ферранте, "Щегол" Донны Тартт.

Без насилия и обязаловки. Книжный клуб "Читай-болтай"

Встречи клуба "Читай-болтай" уже 8 лет проводит барнаульский психолог Елена Ахмерова. Она рассказывает, что ей всегда, хотелось с кем-то обсудить книги и создать сообщество единомышленников, где можно было бы поделиться впечатлениями.

"Из каждой книги стараемся что-то взять такое, что помогало бы участникам лучше понять себя, решить вопросы, которые требуют ответов, книга выступает как инструмент в их решении".

По мнению Елены, чтение и обсуждение книг - это библиотерапия.

В клубе есть постоянные участники клуба, которые ходят с самого основания, на обсуждение может прийти любой желающий. Перед встречей клуба нужно "быть в теме", говорит Елена, хотя бы начать читать произведения. Также в клубе есть свои правила: не обсуждать политику, религию и с уважением относятся мировоззрению участников.

"У нас есть правило ста страниц, когда человек начинает читать, и если, например, книга ему откликается, или тяжело идет, то можно книгу не дочитывать, чтобы здесь не было насилия и обязаловки, но при этом человек может прийти на встречу, послушать других, высказать свое мнение".

Как попасть в клуб? Написать в соцсети клуба (например, во "ВКонтакте") и прийти на встречу.

5 книг-рекомендаций от клуба: "Гранатовый браслет" Куприна, "Мы живые" Айн Рэнд, "Мартин Иден" Джека Лондона, "Леди Макбет Мценского уезда" Лескова, "Братья Карамазовы" Достоевского.

Мотивация для системного чтения. Книжный клуб "Эдик"

Клуб организовал Артем Кирщина, руководитель отдела маркетинга агентства брендинга и коммуникаций "Кирпич".

Название клуб подучил после прочтения и обсуждения "Призрака оперы" Гастона Леру. В момент обсуждения герой Эрик превратился в Эдика, шутка прижилась, в честь этого и было решено назвать сообщество. Придумали расшифровку для аббревиатуры - Энергичные Друзья Интересных Книг. Клуб "заработал" примерно год назад. Его главная цель, рассказывает Артем, - мотивация для системного чтения книг.

"Позвал пару друзей, и мы начали читать. Внутри клуба у нас демократия, каждый предлагает книгу для прочтения (главное условие - чтобы никто ее не читал ранее), мы голосуем и так выбираем 1-3 книги наперед".

Участники клуба прочитали уже 15 книг, в среднем по одной в месяц, чтобы не утомлять друг друга. Раньше оценки книгам выставляли в Excel, но это, признается молодой человек, жутко неудобно.

Родилась идея сделать сервис для организации книжных клубов, где не только мы, но и любой человек может бесплатно сделать клуб, собрать единомышленников и читать вместе любимые книги, сервис называется "Либелиб".

Как попасть в клуб? По личному приглашению участников.

Топ-5 книг от клуба: "Институт" Стивена Кинга, серия детективных романов "Мертвое озеро" Рейчел Кейн, "Океан в конце дороги" Нила Геймана, "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза, "Гордость и предубеждения" Джейн Остин.

Много нетривиальной литературы. Клуб читающих бизнесменов

Клуб читающих бизнесменов (КЧБ) в Барнауле за 10 лет собирался на обсуждения книг более ста раз. В КЧБ более 700 участников. Модерирует его бизнес-стратег и управляющий партнер "ASBA-консалтинг" Евгения Буглакова.

"Я очень горжусь тем, что мы запустили такие "круги по воде" с чтением, потому что абсолютно точно знаю, что некоторые участники нашего клуба создавали клубы внутри своих компаний для сотрудников: Клуб читающих врачей в клинике "Здоровое поколение", в "Аско-Меде", в Барнаульской водяной компании. Это большой результат", - рассказывает Евгения.

Сначала в Клубе читали исключительно бизнес-литературу из топа мировых рейтингов: предприниматель приходил с книгой, рассказывал, в чем она ему помогла, делился опытом. Со временем пришло понимание, что хочется говорить о тех книгах, которые еще никто не читал, которых некому принести, рассказывает Евгения . Она начала "привозить" такие книги со своих рабочих командировок, встреч с лидерами рынка.

"Мы стали читать книги, которые, возможно, не так известны в русскоязычном пространстве, но они точно двигают мировое сообщество. Так у нас появилась книга "Неприятие перемен" Лайзы Лейхи и Роберта Кигана, Талеба мы читали "Антихрупкость", много нетривиальной литературы. Следующий этап эволюции случился, когда и для меня, и для участников стало очевидно, что чтение только бизнес-литературы очень ограничивает".

В Клубе начали читать классическую литературу и историческую. Прошел, например, цикл встреч по современной классике - вместе с приглашенным гостем, филологом и журналистом Сергеем Мансковым обсуждали Евгения Водолазкина.

"Сейчас в Клубе новый цикл переосмысления. Я много работаю сейчас с профессурой бизнес-школ - это и "Сколково", и Высшая школа экономики, и я вижу новый подход и новый угол зрения, и я думаю, как бы его привнести в наше бизнес-сообщество".

Встречи Клуба читающих бизнесменов, фото: t.me/club22book

Как попасть в клуб? Зарегистрироваться на встречи можно в Telegram-канале КЧБ.

Рекомендация Евгении - книга, которую еще не обсуждали в Клубе: Ролло Мэй "Мужество творить".

Получается "вау-эффект". Клуб "Сила слова"

В этом году проекту "Сила слова" исполняется 5 лет. Идея возникла из желания общаться с читающими людьми и знакомиться с интересными личностями.

"Берем в работу разные жанры: классику разбираем с филологом и литературоведом, психологию — с психологом, биографию — с бизнес-консультантом. Мы отличаемся от других клубов глубиной и максимальным погружением в тему. Когда ты читаешь один, ты понимаешь ее однобоко, только через призму своего опыта — замечаешь лишь то, что знаешь. Когда обсуждаешь с другими, ты видишь то, что упустил, понимаешь, какую ценность в другом увидели окружающие, и это расширяет твое сознание", — рассказали в клубе.

На обсуждения книг приглашают специалистов из области, которой посвящено то или иное произведение.

"Получается "вау-эффект": человек живет этим, знает и теорию, и реальность. В диалоге все участники объединяются одной темой, получается глубокий качественный разговор и максимальное понимание".Встречи проходят в камерном режиме, чаще всего это 10-15 человек. Ближайшая встреча пройдет 29 октября и будет посвящена "Лавру" Евгения Водолазкина. А на обсуждение книги пригласили священника Покровского кафедрального собора Александра Микушина.

Как попасть в клуб? Написать в соцсетях: @book.club.ss или присоединиться к закрытой группе клуба в Telegram.

Какие книги обсуждали в клубе в этом году: "Я такой как все" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), "Чагин" Евгения Водолазкина, "Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши" Франчески Картье Брикелл, "Источник" Тары Суорт, "Эстетический интеллект" Полин Браун, "Анна Каренина" Льва Толстого, "Без оглядки на маму" Ольги Турышевой и Марины Ремпель.

Участники книжного клуба с автором книги "Без оглядки на маму" Марины Ремпель, фото из соцсетей клуба

С экспертами и котом. Книжный клуб для сотрудников клиентов центра HR-технологий "Персона Грата"

Бизнес-тренер и психолог Екатерина Землянова рассказала, что уже три года в центре HR-технологий "Персона Грата" проводят книжный клуб для сотрудников компаний, которые обращались в центр за подбором персонала или для тренинга.

Читают в клубе самые разные формы и жанры: бизнес-литературу и нон-фикшен (например, "Антихрупкость" Нассима Николоса Талеба или "Атомные привычки" Джеймса Клира), психологию ("Бегущая с волками" Клариссы Эстес, "Под тенью Сатурна" Джеймс Холлис, "Время праздновать" Анны Черных). А на обсуждение произведения из классической литературы - "Мастера и Маргариты" Булгакова на для фотосессии пригласили огромного мейкуна Мишу.

Фото: мейкун Миша, предоставлено Екатериной Земляновой

Из художественной литературы участники клуба обращались к таким книгам как: "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Игра в Бисер" Герман Гессе, "Бражники и блудницы" Максим Жегалина. Последнюю книгу выбрали в честь того, что в Барнаул на книжный фестиваль "Ромфест" приезжал автор, и участники могли лично встретиться с ним и взять автографы. В коллекции подписанных книжек еще есть "Твой психолог был не прав" Алисы Нузировой.

Екатерина рассказывает, что в планах создать отдельный книжный клуб для HR-специалистов города Барнаула.

"Его особенность будет в том, что читать книгу перед дискуссией будет не обязательно (эйчары обычно очень заняты, им некогда), перед дискуссией будет презентация тезисов книги, а потом обсуждение с приглашенными экспертами".

У клуба есть и свои традиции - раз в год участники собираются почитать стихи под музыку, а перед Новым годом берутся за рождественские рассказы.

Как вступить в клуб? Это закрытый книжный клуб для клиентов центра HR-технологий "Персона Грата".

117 прочитанных книг. Книжный клуб Bookwarm

Клуб действует уже 6 лет, участники собираются один раз в месяц. Читают либо одну большую книгу от 1000 страниц либо две небольшие - около 500 страниц. Сейчас в клубе нет свободных мест - представители Bookwarm рассказывают, что 15 человек - это максимум для комфортного обсуждения. Места для встречи выбирают тоже исходя из количества человек - не каждый ресторан или кафе монут разместить такую большую компанию.

"Уже 117 книг нами прочитано, выделила бы "Братьев Карамазовых" Достоевского, "Анну Каренину" Толстого, "Правила виноделов" Ирвинга, "Нана" Золя, "Камеру Обскура" Набокова, "Петровых в гриппе" Сальникова, "Невыносимую легкость бытия" Кундеры", - рассказывают в клубе.Как вступить в клуб? Новые участники могут присоединиться через личные сообщения @bookwarm22, но в данный момент свободных мест для офлайн-участия нет.

"Нас становится все больше и больше". Книжный клуб "Алена и компания"

Клуб существует с 1 июня 2025, уже чуть больше года, рассказывает его создательница Алёна Крюкова.

"Клуб создавался просто для обсуждения книг в узком кругу единомышленников, как с подружкой. У нас нет сильно высокопарных рассуждений, мы не углубляемся в лингвистику, мы больше про наши ощущения от книги. Собираемся раз в месяц в красивом кафе города".Девушка рассказывает, что в последние месяцы число участников активно увеличивается - на живые встречи приходит до 9 человек, а в чате клуба уже около 30 участников. В планах организовывать онлайн-встречи или устраивать по две живые встречи на одну книгу, так как желающих принять участие все больше.

Топ-5 рекомендаций от клуба: "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" Фэнни Флэгг, "Ресторан 06:06:06" Пом Ю Джина, "Ежевичное вино" Джоан Харрис, "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана.Как вступить в клуб? Написать по ссылке в чат Telegram или сообщество в ВК.

Когда книжные клубы стали популярны?

Всплеск популярности книжных клубов начался в 1996 году, когда телеведущая Опра Уинфри в своей запустила передачу, в которой рекомендовала книжные новинки и обсуждала их со зрителями. Проект быстро стал успешным, и другие знаменитости последовали примеру Уинфри.

Reese’s Book Club (книжный клуб голливудской актрисы Риз Уизерспун, известной по роли в серии фильмов "Блондинка в законе") появился в 2017 и стал настоящим феноменом: книги, попадающие в его список, становятся бестселлерами, расходятся миллионными тиражами и часто получают экранизации. Журнал Time отмечал, что "прикосновение Уизерспун" – одна из самых желанных наград в издательском мире: читатели так доверяют ее мнению, что сметают книги с полок - больше половины книг, отобранных на тот момент ее книжным клубом, попало в список бестселлеров The New York Times, пишет РБК Стиль.

Кадр из фильма "Блондинка в законе"

Свои книжные клубы есть у певицы Дуа Липы, актрис Сары Джессики Паркер, Эммы Уотсон, Дакоты Джонсон, Эммы Робертс, Натали Портман.

Книжные клубы организуют и модные бренды: в 2024 году Miu Miu провел первую встречу своего литературного клуба в Милане, Chanel развивает проект Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, где знакомит читателей с женской литературой, Dior посвящает литературе специальные мероприятия, приуроченные к новым коллекциям.

Издательства, журналисты и книжные магазины тоже открывают свои книжные клубы. Например, букинистический магазин Acadenia питерского книжного "Подписные издания" запустил книжный клуб по подписке – любой желающий может раз в месяц получать коробку от магазина со специально выбранной книгой. Издательство "Альпина" раз в месяц приглашает своих читателей обсудить книги вместе с их авторами.