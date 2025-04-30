Как книжные магазины Алтайского края держат удар против конкурентов на маркетплейсах?
Офлайн-магазины вынуждены искать новые возможности для привлечения книголюбов
30 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Ассоциация книгораспространителей обратилась в ФАС с жалобой на онлайн-площадки, которые искусственно занижают цены на книжную продукцию. Издательства "Альпина", "Буквоед" и другие просят ослабить демпинг в сфере онлайн-продаж. В первую очередь это касается таких гигантов рынка, как Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет". Они заняли уже больше половины книжного розничного рынка, пишет "Коммерсантъ". А доля продаж в обычных офлайн-магазинах за последние пять лет упала с 67 до 38%. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, как тяжелые времена переживают книжные магазины в Алтайском крае и насколько сильно меняется спрос на их продукцию.
За прошлый год в стране закрылось 220 книжных магазинов, это около десятой части от всех. Бумажные книги все еще читают, несмотря на появление электронных версий текстов и аудиокниг. Правда, покупать для личного пользования печатную продукцию теперь предпочитают в основном ценители. Из-за этого книжные магазины вынуждены искать новые возможности привлечения покупателей. И многие из них выходят на онлайн-площадки. И хотя там продажи есть, цены в период повальных скидок могут обрушиться настолько, что продавец уйдет в минус.
Разница между ценами в онлайн- и офлайн-магазинах в среднем составляет 30%, но может достигать и 70% во время акций, рассказал Михаил Иванов, совладелец книжного магазина "Подписные издания". Руководитель агентства "Энилекс" Владимир Блохин утверждает, что сами маркетплейсы через демпинг пытаются компенсировать свои издержки.
"Маркетплейсы за последнее время, особенно это характерно для Ozon, дико увеличили расходы внутри площадки – от 40-50% на рекламу, логистику, комиссию маркетплейса. И для того чтобы они компенсировали это, чтобы селлеры могли существовать, они с помощью скидок за свой счет якобы и могут занижать цену", – пояснил он.
Однако Евгений Хан, владелец и директор магазинов "Лавка букиниста" в Барнауле, считает, что значительного давления со стороны маркетплейсов не наблюдается.
"По поводу занижения цены я бы не сказал, что там существует целенаправленная политика, нет. Наоборот, достаточно много свободы есть в случае необоснованного завышения цен, как мне кажется, на этих площадках. По крайней мере, у магазинов и частных предпринимателей, у всех, кто занимается книгами, есть возможность размещать их и на других ресурсах, в частности, на профессиональной книжной интернет-площадке Alib.ru: там адекватная цена, соответствующая текущему моменту. Ну а на Ozon и на Wildberries, мне кажется, относительно адекватные цены, плюс-минус", – рассказал он.
Создатель клуба читающих бизнесменов и ведущая рубрики "Книгомир" на радио Business FM Евгения Буглакова считает, что маркетплейсы действительно вытесняют обычные розничные магазины, которые в будущем превратятся в роскошь.
"Конечно, бороться какими-то заградительными мерами, скорее всего, невозможно, потому что это рынок. Кто может дешевле сделать логистику, тот и выигрывает, потому что он может предложить клиенту более приемлемые выгодные цены. Поэтому я думаю, что конкуренция будет развиваться в пользу маркетплейсов", – считает она.
В Барнауле в начале 2000-х работало множество книжных магазинов, а самый крупный из местных – "Книжный мир" – закрылся совсем недавно, в июне 2024 года. Сегодня на плаву остаются книжные лавки, которые предлагают посетителям больше, чем просто купить книгу: создают кофейни-читальни с особой атмосферой в дизайне или проводят встречи с писателями. Или, как барнаульская "Лавка букиниста", продают б/у книги с историей. В целом привлекать стоит не ценами, а концептуальной ценностью.
Владелец "Лавки букиниста" Евгений Хан считает удачными примерами в популяризации книг модельные библиотеки, оснащенные современной техникой. По его мнению, книжным магазинам нужна комплексная поддержка от государства.
"Мы отличаемся от обыкновенных книжных магазинов, потому что у нас значительная часть литературы поступает от населения с вторичного рынка. Меняется время, старые методы работы, старые технологии – они, конечно, отходят. Некоторые магазины до сих пор как работали, так и работают, и над ними опасность закрытия висит ежедневно. Нужно искать новые формы работы. Мы очень часто проводим встречи с читателями, писателями и какие-то разные мероприятия, мы ищем себя. Мы постоянно в движении", – рассказал он.
Новый подход может подстегнуть интерес к магазину, и спрос на товары поднимется. Тогда и цены на книги можно будет повышать. Сегодня покупателю важно не только что читать, но и где и как. Поэтому имеет смысл создавать не просто торговую точку, а целое арт-пространство для книголюбов.
11:16:21 30-04-2025
на онлайн площадках цены ниже, потому что ниже расходы.
пусть лучше жалобщики расскажут, почему бумага подорожала.
а то как у всяких стоматологов, копеечное лечение зубов, превратилось в неподъемные траты.
и так во всем.
но это же не оборзевшие поильцы с кормильцами, сгк и нефтянники, здесь фас может и возбудиться.
11:18:02 30-04-2025
Сейчас бумажная книга - это роскошь. Не каждый может себе позволить купить по заоблачной цене. Я книголюб, семья читающая, но последние несколько лет читаем книги в основном в электронном варианте, или когда скидки есть- заказываем на вб или озоне. А что делать? (
11:29:32 30-04-2025
Гость (11:18:02 30-04-2025) Сейчас бумажная книга - это роскошь. Не каждый может себе по...
А зачем вы читаете? Меньше знаете - крепче спите
16:16:07 30-04-2025
Гость (11:18:02 30-04-2025) Сейчас бумажная книга - это роскошь. Не каждый может себе по... купите у меня книги) недорого (в хорошем состоянии, от 50 р)
12:11:39 30-04-2025
Потому что надо менять формат бизнеса и приспосабливаться к меняющимся условиям а не выдумывать сказки про искусственное снижение цен на электронных площадках и просить у государства строча жалобы. Если вы так делаете, значит вы против своих же клиентов. От подобных действий крайним всегда будет покупатель, к нему вы пытаетесь залезть в карман по глубже.
15:39:13 30-04-2025
Гость (12:11:39 30-04-2025) Потому что надо менять формат бизнеса и приспосабливаться к ... Я приведу пример Европы. Например, во время пандемии букинистическим магазинам (и не только им) были либо выделены приличные суммы (например, в Германии от 10 тысяч евро), либо погашена за них оплата за аренду, коммуналку и т.п. А с нашего старейшего букиниста хозяин помещения потребовал плату за два месяца, который букинист был по ВОЛЕ государства закрыт. В результате этот старейший книжный магазин Барнаула вынужден был закрыться, мебель была разломана и выброшена, книги хозяин помещения забрал в залог. И только через длительные судебные разбирательства книги удалось забрать, да и то не все...
12:35:41 30-04-2025
Господи, бумагу еще кто-то покупает? Нет, ладно учебная литература, она действительно удобнее в бумажном варианте. Ладно справочные или подарочные издания. А так - много ты будешь перечитывать из того, что прочитал? А если читаешь не по книге в месяц, а больше? И куда потом эти проходные книги девать, которые раз прочитал и больше никогда к ним не вернешься? Электронный вариант давно удобнее и практичнее.
13:46:58 30-04-2025
Гость (12:35:41 30-04-2025) Господи, бумагу еще кто-то покупает? Нет, ладно учебная лите... Читаю в среднем (по возможности)2-3 книги в неделю. Давно уже отказ от бумаги. Мне невыгодно. В библиотеки ходить жаль время. А так в электронном формате само то.
12:36:13 30-04-2025
А главное - в бумаге то, что тебе нужно, искать замаешься.
13:52:56 30-04-2025
у меня есть раритетное издание толстой книжки "детские болезни", 1968г.в, в 2 томах. с рукописными пометками как минимум 3 врачей.
больше 3 страниц прочесть не могу - засыпаю напрочь.
эта книжка мне дороже талмуда, я её никому 8-)))
14:13:23 30-04-2025
Помнится магазины конской упряжи так же завывали, что покупатель перестал идти, все на автомобили пересаживаются. Продажа керосиновых ламп так же существенно просела до нуля, ибо электричество. Что касается бумажных книг - это тупик, ибо есть электронные книги, и есть отличная туалетная бумага а не это вот всё серое и жёсткое. Пока пока, книжки!
14:33:16 30-04-2025
343434 (14:13:23 30-04-2025) Помнится магазины конской упряжи так же завывали, что покупа... Появилось кино, но театр не умер. Много и книжных, и электронных каталогов живописи, скульптуры и т.д., но люди ходят в музеи. И т.д. Так и с книгами. Шелуха (как, например, многочисленные 100-150 лет доморощенные театральные труппы или непонятные музеи) отомрет, но костяк останется...