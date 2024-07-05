Отара Кушанашвили переведут в НМИЦ онкологии имени Блохина

Ему предстоит еще одна операция

05 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Фото: t.me/kakovo_otar

Известного российского телеведущего Отара Кушанашвили переведут на лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации, в течение 20 дней телеведущему будут ставить капельницы, чтобы повысить уровень белка в крови, а затем проведут операцию. После этого его переведут в онкологический центр.

Племянница Кушанашвили рассказала, что деньги на лечение телеведущего собирали звезды российского шоу-бизнеса. В частности, финансовую помощь оказали певцы Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе, Николай Басков и другие.