Отар Кушанашвили восстанавливается после экстренной операции

После восстановления ему предстоит пройти дополнительные обследования

21 июня 2024, 17:40, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Кадр из видео / YouTube-канал "Шастун"

Отар Кушанашвили, известный шоумен, восстанавливается после экстренной операции. Об этом сообщает "360".

По словам сестры актера, во время операции хирурги обнаружили у него опухоль в брюшной полости. Результаты биопсии будут готовы через неделю. Предположительно, опухоль злокачественная.

После восстановления Кушанашвили предстоит пройти дополнительные обследования на сопутствующие заболевания, поэтому его не скоро выпишут из больницы.

Накануне друг шоумена Владимир Полупанов сообщил, что врачи обнаружили у Кушанашвили раковую опухоль. Подробностей о состоянии товарища Полупанов не предоставил.

Актера госпитализировали в Красногорске. Несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз – "цирроз печени". Врачи решили, что необходима срочная операция.

В ноябре 2023 года сообщалось, что шоумена увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Его продюсер и жена заявляли, что причиной произошедшего стало переутомление.