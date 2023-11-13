СМИ: Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в Москве
Он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди
13 ноября 2023, 07:46, ИА Амител
Фото: prozvezd.info
Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. РЕН ТВ сообщает, что он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди.
Как пишет Telegram-канал Mash, Кушанашвили перенес инфаркт миокарда. Сам он позднее заявил, что здоров и полон сил.
Напомним, что ранее СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева призналась, что у нее есть тяжелое заболевание. Так посчитали ряд подписчиков после нового обращения Примадонны к поклонникам и завистникам.
08:00:13 13-11-2023
Пожалеть армяна ?
08:30:58 13-11-2023
Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... он грузин
09:29:37 13-11-2023
Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... грузина. да, пожалеть.
10:23:30 13-11-2023
Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... Ему уже объяснили что он грузин.
08:39:33 13-11-2023
Вооот меньше шляться нужно по ресторанам.
09:21:05 13-11-2023
Здоров - нечего койко-место занимать.
09:49:10 13-11-2023
Конечно здоров, как говорил один знатный человек - бабки! бабки! Надо делать, а на больничной койке - маленькие бабки.
10:20:18 13-11-2023
Терпеть не могу журналюг - провокаторов... Как он вообще до сих пор живой?