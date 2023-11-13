СМИ: Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в Москве

Он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди

13 ноября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: prozvezd.info

Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. РЕН ТВ сообщает, что он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди.

Как пишет Telegram-канал Mash, Кушанашвили перенес инфаркт миокарда. Сам он позднее заявил, что здоров и полон сил.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева призналась, что у нее есть тяжелое заболевание. Так посчитали ряд подписчиков после нового обращения Примадонны к поклонникам и завистникам.