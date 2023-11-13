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СМИ: Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в Москве

Он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди

13 ноября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: prozvezd.info
Фото: prozvezd.info

Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. РЕН ТВ сообщает, что он отдыхал в одном из ресторанов на Пресне, а в процессе застолья пожаловался на боль в груди.

Как пишет Telegram-канал Mash, Кушанашвили перенес инфаркт миокарда. Сам он позднее заявил, что здоров и полон сил.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева призналась, что у нее есть тяжелое заболевание. Так посчитали ряд подписчиков после нового обращения Примадонны к поклонникам и завистникам.

Происшествия Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

08:00:13 13-11-2023

Пожалеть армяна ?

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Гость

08:30:58 13-11-2023

Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... он грузин

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Элен без ребят

09:29:37 13-11-2023

Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... грузина. да, пожалеть.

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Гость

10:23:30 13-11-2023

Гость (08:00:13 13-11-2023) Пожалеть армяна ?... Ему уже объяснили что он грузин.

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Гость

08:39:33 13-11-2023

Вооот меньше шляться нужно по ресторанам.

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Гость

09:21:05 13-11-2023

Здоров - нечего койко-место занимать.

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Гость

09:49:10 13-11-2023

Конечно здоров, как говорил один знатный человек - бабки! бабки! Надо делать, а на больничной койке - маленькие бабки.

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Юс

10:20:18 13-11-2023

Терпеть не могу журналюг - провокаторов... Как он вообще до сих пор живой?

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