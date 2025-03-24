Отбросило на автомобили. Два человека пострадали в результате ДТП на шоссе Ленточный Бор

В аварию попали сразу четыре машины

24 марта 2025, 22:07, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщает "В курсе 22", об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что авария произошла на участке дороги от улицы Кутузова в направлении Южного тракта. 38-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace не выдержал дистанцию и столкнулся с ИЖ-2126, которым управлял 67-летний мужчина. От удара ИЖ отбросило на впереди движущиеся автомобили Mitsubishi Pajero и Nissan Cube под управлением женщин 40 и 26 лет соответственно.

"В результате ДТП пассажир автомобиля ИЖ-2126, мужчина 1985 года, и пассажир автомобиля Mitsubishi, женщина 1986 года рождения, получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице № 1, госпитализировать их не пришлось.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.