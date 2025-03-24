В Бийске в результате ДТП погиб 40-летний водитель "Лады"

Он столкнулся с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении

24 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Бийске на улице Мамонтова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь в сторону улицы Угольной, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении Toyota Isis, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 погиб на месте происшествия. Его пассажир 1992 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.