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В Бийске в результате ДТП погиб 40-летний водитель "Лады"

Он столкнулся с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении

24 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Бийске на улице Мамонтова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь в сторону улицы Угольной, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении Toyota Isis, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 погиб на месте происшествия. Его пассажир 1992 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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Комментарии 2

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Гость

20:05:13 24-03-2025

А про яму почему не пишут???

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Алена

11:27:49 25-03-2025

На видео из регистратора другой машины видно, что ваз влетел в яму, и выкинуло его в бампер впереди идущей машины, но при соблюдении дистанции, этого бы не произошло. Столкновения бы не было. Просто подскочил бы на яме.

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