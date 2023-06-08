Отчим, осужденный за подзатыльник ребенку, умер в тюремной больнице

Мужчина простудился во время перекличек на улице

08 июня 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В новосибирской больнице для заключенных умер местный житель, которого осудили за истязание девятилетнего приёмного сына, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала вдова, 45-летний супруг простудился во время перекличек на улице. По его словам, максимальная температура была 41,3 градуса.

"Последний раз видела его 28 мая на свидании, он на ногах едва стоял. Я просила скорую вызвать, прокапать глюкозу хотя бы. 2 июня писала заявление, чтобы его вывезли в больницу. А 7 июня он скончался", – сообщила женщина.

Мужчина попал в СИЗО в октябре 2021 года. Учителя заметили синяки на теле мальчика и обратились в полицию. Отчима сразу же арестовали. Мать ребенка заявила, что супруг не бил мальчика, а дал ему подзатыльник за пропажу золотых украшений.

В мае 2022 года суд отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима, где он и скончался в больнице при учреждении.