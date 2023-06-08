Отчим, осужденный за подзатыльник ребенку, умер в тюремной больнице
Мужчина простудился во время перекличек на улице
08 июня 2023, 17:58, ИА Амител
В новосибирской больнице для заключенных умер местный житель, которого осудили за истязание девятилетнего приёмного сына, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала вдова, 45-летний супруг простудился во время перекличек на улице. По его словам, максимальная температура была 41,3 градуса.
"Последний раз видела его 28 мая на свидании, он на ногах едва стоял. Я просила скорую вызвать, прокапать глюкозу хотя бы. 2 июня писала заявление, чтобы его вывезли в больницу. А 7 июня он скончался", – сообщила женщина.
Мужчина попал в СИЗО в октябре 2021 года. Учителя заметили синяки на теле мальчика и обратились в полицию. Отчима сразу же арестовали. Мать ребенка заявила, что супруг не бил мальчика, а дал ему подзатыльник за пропажу золотых украшений.
В мае 2022 года суд отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима, где он и скончался в больнице при учреждении.
18:31:12 08-06-2023
В какой-то момент в их жизни что-то пошло не так.
13:31:20 09-06-2023
Гость (18:31:12 08-06-2023) В какой-то момент в их жизни что-то пошло не так.... Пошло не так когда взял женщину с ребенком. В таких ситуациях виновен только один, никто разбираться не будет, поверят явно не ему. А если была бы еще и девочка....Сколько случаев когда девочки в силу своих переходных возрастов и гармонов засадили вот так "отцов"? Давайте статистику, только такие вещи никто не будет показывать.
20:20:36 08-06-2023
Там в тюрьме что-ли нет жаропонижающих, от простуды умер, это что у нас в тюрьмах творится.
22:45:40 08-06-2023
Думайте башкой самии когда брошенок с прицепами подбираете...
08:40:14 09-06-2023
Гость (22:45:40 08-06-2023) Думайте башкой самии когда брошенок с прицепами подбираете..... Вы не в себе?
23:51:11 08-06-2023
Минимальная 41
08:29:05 09-06-2023
собаке-собачья смерть...
08:39:39 09-06-2023
Она к нему еще и на свиданки ездила ?