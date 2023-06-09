Осужденный за истязания пасынка отчим умер в новосибирской больнице для заключенных

Мать потерпевшего мальчика до сих пор защищает мужа

09 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В тюремной больнице Новосибирска скончался 45-летний Дмитрий Пальчиков (все имена в тексте изменены), получивший шесть лет колонии за истязания пасынка, пишет "КП-Новосибирск".

Ещё в 2021 году учителя девятилетнего Алексея увидели у него синяки и выяснили, что мальчика бьет приемный отец. После звонка в службу опеки ребенка забрали из семьи и передали в реабилитационный центр, а отчима приговорили к тюрьме. При этом мать ребенка изначально встала на сторону мужа, уверяя, что сын украл золото из дома и заслуживал наказания.

По её словам, отец мог поставить пасынку щелбан, подзатыльник, несколько раз отвешивал оплеуху. "Что в этом критичного и криминального?" – задается вопросом сибирячка. Но эксперты насчитали на теле ребенка 17 шрамов и синяков, и мужчину осудили на шесть лет. Однако до конца срок он не отбыл: 7 июня жене сообщили, что он скончался. Она утверждает, что в СИЗО к супругу якобы ужасно относились: отобрали зимнюю одежду и не лечили как следует.

"Муж рассказывал, что у них в конце апреля в СИЗО забрали зимнюю одежду, выводили на улицу в легкой форме. Он промерз весь, у него начался сильный жар, начал болеть позвоночник, отказывать ноги. Он почти перестал есть. На свидании 28 мая муж едва стоял на ногах, потом перестал ходить и лежал. Говорил, что врачи к нему не подходят, потому что они хотели лечить его от туберкулеза, а он уверен, что это была простуда. Максимальная температура, с его слов, была 41,3. Я им звонила, просила скорую вызвать, прокапать глюкозу хотя бы. 2 июня писала заявление, чтобы его вывезли в гражданскую больницу – бесполезно. А потом он скончался", – рассказала Ульяна Пальчикова.

Ещё до кончины супруга женщина смогла вернуть сына из реабилитационного центра, где он находился год. Но вскоре по решению судьи мальчика забрал биологический отец. Сейчас опека пытается лишить женщину, которая зимой 2022 года родила четвертого ребенка, родительских прав. И хотя суд не удовлетворил это требование, представители опеки уже подали апелляцию.