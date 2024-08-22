Отцу Филиппа Киркорова грозит арест из-за неуплаты штрафа

Дело на него зарегистрировали в суде

22 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

Мировой суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Ему грозит административный арест за уклонение от уплаты штрафа, сообщает РИА Новости.

В картотеке мировых судей указано, что привлекаемое лицо — Киркоров Бедрос Пилибос, а статья — часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Согласно этой статье, артисту грозит наказание за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. Не указано, за какое именно нарушение был назначен штраф и в каком размере. Возможно, речь идёт о штрафе за превышение скорости.

Теперь Бедросу Киркорову грозит административный штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.

Однако, согласно информации в электронной базе, суд вернул протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу, для устранения недостатков. После этого дело может быть снова направлено в суд для рассмотрения.