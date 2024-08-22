Отцу Филиппа Киркорова грозит арест из-за неуплаты штрафа
Дело на него зарегистрировали в суде
22 августа 2024, 22:15, ИА Амител
Мировой суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Ему грозит административный арест за уклонение от уплаты штрафа, сообщает РИА Новости.
В картотеке мировых судей указано, что привлекаемое лицо — Киркоров Бедрос Пилибос, а статья — часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Согласно этой статье, артисту грозит наказание за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. Не указано, за какое именно нарушение был назначен штраф и в каком размере. Возможно, речь идёт о штрафе за превышение скорости.
Теперь Бедросу Киркорову грозит административный штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.
Однако, согласно информации в электронной базе, суд вернул протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу, для устранения недостатков. После этого дело может быть снова направлено в суд для рассмотрения.
07:22:41 23-08-2024
Яблоко от яблони недалеко падает. Понятно в кого Филя такой ,,,,,,,,ый
09:14:42 23-08-2024
а кто это таккие вааще??
12:00:46 23-08-2024
Мощный дед. 92 года - неоплаченные штрафы за гонки