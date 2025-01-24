Отдохнуть на пляжах Анапы можно будет лишь летом 2026 года
Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи начнут восстанавливать уже в этом году
24 января 2025, 21:00, ИА Амител
Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы планируют восстановить к началу летнего сезона 2026 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Коммерсант".
По его словам, власти Краснодарского края уже начали разработку проектной документации.
Ремонтные работы стартуют в IV квартале 2025 года и завершатся в мае 2026 года. Как отметил Козлов, восстановление пляжей будет проводиться в межсезонье, чтобы не мешать туристическому потоку.
Кроме восстановления, власти планируют улучшить состояние побережья. Для этого потребуется около 840 тысяч куб. м песка, что в четыре раза превышает объем вывезенного загрязненного грунта. Новый песок будет доставлен из местных месторождений кварцевого песка, уже определены три ключевые точки поставок.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды. Всего в море попало как минимум три тысячи тонн мазута, протяженность загрязненных пляжей – около 50 км.
00:04:53 25-01-2025
ерунда какая то, сто раз эти мазуты лили и при СССР и всегда, и все купались. на большом Яровом ПОСТОЯННО мазутные пятна кучами - и ничего, КУРОРТ!!
02:09:38 25-01-2025
Отдохнуть на пляжах можно будет летом 2026 , работы будут проводиться в межсезонье , чтобы не мешать турпотоку в 2025 ...
07:24:19 25-01-2025
Кто виноват ???
00:09:26 26-01-2025
на озере Яровое в Алтайском крае мазутные пятна постоянно, и там без ограничений - все открыто, все санатории работают, и строчные воды завода туда же льют. Не раздувайте на пустом месте проблему