Отдохнуть на пляжах Анапы можно будет лишь летом 2026 года

Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи начнут восстанавливать уже в этом году

24 января 2025, 21:00, ИА Амител

Работы на пляжах Анапы / Фото: мэрия Анапы / t.me/anapaofficial

Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы планируют восстановить к началу летнего сезона 2026 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Коммерсант".

По его словам, власти Краснодарского края уже начали разработку проектной документации.

Ремонтные работы стартуют в IV квартале 2025 года и завершатся в мае 2026 года. Как отметил Козлов, восстановление пляжей будет проводиться в межсезонье, чтобы не мешать туристическому потоку.

Кроме восстановления, власти планируют улучшить состояние побережья. Для этого потребуется около 840 тысяч куб. м песка, что в четыре раза превышает объем вывезенного загрязненного грунта. Новый песок будет доставлен из местных месторождений кварцевого песка, уже определены три ключевые точки поставок.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды. Всего в море попало как минимум три тысячи тонн мазута, протяженность загрязненных пляжей – около 50 км.