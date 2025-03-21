Отдых — это обязанность. Сколько времени водитель может максимально провести за рулем

Для некоторых водителей в ПДД четко прописаны нормы времени управления авто и отдыха

21 марта 2025, 10:45, ИА Амител

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Дорожно-транспортное происшествие может произойти из-за того, что водитель либо не был достаточно внимательным, либо вообще уснул за рулем. При этом в правилах дорожного движения существуют обязательные нормы отдыха, которым должны следовать водители. Правда, обязательны они не для всех участников дорожного движения.

О том, сколько времени водитель может провести за рулем, прежде чем обязан будет отдохнуть, – в материале amic.ru.

Порулил – отдохни

Цель ограничений в правилах дорожного движения – сделать дороги более безопасными. Недосып и переутомление в разы снижают концентрацию водителя, увеличивая риск дорожно-транспортного происшествия. Особенно такая ситуация опасна при дальних поездках: водитель, который уже много часов провел за рулем, запросто может уснуть.

В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают, что режим вождения и отдыха регламентируется двумя документами: постановлением правительства РФ "О Правилах дорожного движения" и приказом № 424 Минтранса РФ. В последнем указано, кто именно обязан соблюдать эти нормы:

водители автомобилей, управление которыми входит в их трудовые обязанности;

водители автомобилей, являющиеся индивидуальными предпринимателями и осуществляющие управление автомобилем самостоятельно;

водители, занятые в международных перевозках;

водители, осуществляющие перевозки в пределах границ территории предприятия;

водители легковых автомобилей ведомственной охраны;

водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей;

водители-военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.

Другими словами, строго следовать регламенту управления транспортным средством должны те, кто занимается грузовыми и пассажирскими перевозками. В первую очередь, это таксисты и водители автобусов массой более 3,5 тонны. Они несут ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров. Во-вторых, это водители грузовиков (тоже массой свыше 3,5 тонны) – их транспортные средства представляют особую опасность на дороге.

Сколько часов можно провести за рулем?

Рабочее время может рассчитываться двумя способами. Первый – ежедневный. Это привычные нам "пятидневка" и "шестидневка". Здесь все просто – продолжительность рабочего дня не должна превышать восемь часов в первом случае и семь часов – во втором. С учетом перерыва в середине дня такой подход не нарушает положений ПДД.

Второй способ – суммированный. Его используют, когда из-за характера профессии выдерживать периодичность труда и отдыха невозможно. Именно для этих случаев и прописаны условия в ПДД.

Время управления автомобилем не должно превышать:

9 часов в течение суток. Продолжительность можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю;

56 часов в течение недели;

90 часов в течение двух недель.

При этом просто проехать 11 часов за сутки водитель не может – он обязательно должен делать перерывы.

"Не позднее 4 часов 30 минут времени управления с момента завершения предшествующего отдыха или с момента завершения перерыва для отдыха водитель обязан сделать перерыв для отдыха от управления транспортным средством продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим водителем может быть начат очередной период управления транспортным средством", – сказано в правилах дорожного движения.При этом закон разрешает разбить перерыв на две части: один должен быть не менее 15 минут, второй – не менее получаса.

Отдых – отдельное понятие в ПДД. Это не коротенькие перерывы между участками пути водителя, а полноценный период, когда он отдыхает от своей профессиональной деятельности, уточняют в региональной Госавтоинспекции.

В правилах сказано, что длительность отдыха должна составлять:

не менее 11 часов в сутки;

не менее 45 часов в неделю.

Водитель может превысить допустимые пределы времени вождения лишь в крайних случаях. Например, если он находится в пути и ему просто негде остановиться.

Как это проверят и какие штрафы?

Трудовая дисциплина водителей контролируется сразу несколькими ведомствами: Госавтоинспекцией, Ространснадзором и Федеральной службой по труду и занятости.

Сотрудники этих служб имеют полное право запросить информацию с тахографа каждого водителя, занимающегося пассажирскими или грузовыми перевозками. Это прибор, который фиксирует время, проведенное водителем за рулем. Все перевозчики обязаны устанавливать его на свой транспорт. Отсутствие тахометра карается штрафом, размер которого для юрлиц достигает 50 тысяч рублей.

Если же данные тахометра показывают, что режим труда и отдыха нарушен, это влечет за собой штраф по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ:

водители – от 1500 до 2000 рублей;

ответственные лица – от 7000 до 10 000 рублей;

индивидуальные предприниматели – от 15 000 до 25 000 рублей;

юрлица – от 20 000 до 50 000 рублей.

В Госавтоинспекции Алтайского края настоятельно рекомендуют придерживаться режима вождения и отдыха даже тем водителям, которые не обязаны это делать по ПДД. В ведомстве напоминают, что каждый лишний час, проведенный за рулем, увеличивает риск ДТП. Даже если вам совсем немного осталось до пункта назначения, но вы уже засыпаете, лучше остановитесь и сделайте перерыв. Поговорка "Тише едешь – дальше будешь" в этом случае актуальна как никогда.