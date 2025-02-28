Важная поддержка. Как безопасно перевозить детей и взрослых в автомобилях

Игнорирование правил перевозки может привести к трагедии

28 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дорожная авария – это не только материальный ущерб для всех участников ДТП, но и высокая вероятность получения травм как для водителей, так и для пассажиров. В 2024 году в Алтайском крае произошло 2206 ДТП, в которых 212 человек погибли и 2887 пострадали (среди них 352 ребенка). За сухой статистикой скрываются тысячи сломанных и искалеченных судеб. Почему водителю важно не только соблюдать правила передвижения на дорогах, чтобы избежать аварий, но и регламенты по перевозке пассажиров – разбирал amic.ru.

Как перевозить детей?

Вопрос безопасности всех, кто находится в автомобиле, всегда входит в число приоритетных. Особенно это касается перевозки несовершеннолетних. Как показывает статистика, самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, – черепно-мозговая, повреждения позвоночника, грудной клетки и живота. Даже резкое нажатие на педаль тормоза способно травмировать ребенка, который находится в машине без автокресла, удерживающего устройства и ремня безопасности: он может удариться головой о лобовое стекло или расположенное впереди автокресло, повредить шею.

Поэтому в России для перевозки детей существуют особые правила. С рождения и до 7 лет ребенок в автомобиле должен находиться в удерживающем устройстве, детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины разрешено перевозить не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На переднем сиденье авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться в спецустройстве. (ст. 22.9 ПДД, ст. 12.23 КоАП РФ). С 12 лет ребенок может ездить без детского кресла, при этом он должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности.

Выбор автокресла зависит от веса и роста ребенка. Детей с рождения и до года можно перевозить только в автолюльке: в ней малыш лежит горизонтально и удерживается спецремнями. Перевозить ребенка можно и на переднем сиденье, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения.

На постоянной основе при несении службы, а также при проведении целевых профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявляют водителей, допускающих нарушения при перевозке детей-пассажиров. Так, за 2024 год на территории Алтайского края 7188 водителей привлечено к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки детей.

"Поэтому при ДТП маленькие пассажиры получают тяжелые травмы головы, шеи и позвоночника, требующие срочной госпитализации", – отмечают в Госавтоинспекции.

Наказание

За несоблюдение правил перевозки детей водителя оштрафуют на 3 тысячи рублей. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа в разы больше: 25 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Однако в краевой Госавтоинспекции подчеркивают: ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детей. Уберечь ребенка от трагедий на дороге – долг каждого взрослого.

Так, в 2023 году в Заринске водитель-женщина, управляя автомобилем Toyota Nadia, выехала на полосу встречного движения, в результате чего допустила столкновение с Hyundai Solaris. В результате происшествия пассажир Hyundai, девочка 2023 года рождения (находилась без детского удерживающего устройства), скончалась в медицинском учреждении.

В 2024 году в городе Новоалтайске мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с транспортным средством 67М500. В результате ДТП травмы получили двое несовершеннолетних, находящихся без детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей-родителей более ответственно относиться к безопасности своих детей, не только использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, но и строжайшим образом соблюдать все правила дорожного движения.

"Будьте дисциплинированными, аккуратными и вежливыми водителями. Пристегнитесь сами и пристегните юных пассажиров", – подчеркивают в ведомстве.

Как перевозить взрослых?

Пренебрежение ремнями безопасности – один из главных факторов, приводящих к смерти в случае ДТП, отмечают российские травматологи. Если водитель не пристегнут во время столкновения, то в 90% случаев он сломает грудную клетку, серьезно травмирует брюшную полость и внутренние органы. А если он или кто-то из пассажиров вылетит через лобовое стекло, это может закончиться гибелью в подавляющем большинстве случаев, отмечает травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России Аркадий Казьмин.

"Ремни безопасности снижают риск смерти для пассажира на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – на 75%", – говорит эксперт.

Поэтому при поездке на автомобиле (пусть даже необходимо переехать в соседний двор) водитель и пассажиры обязаны использовать ремни безопасности. Это правило действует как для передних, так и для задних сидений машины. То есть когда водитель разрешает пассажирам сзади не пристегиваться – это серьезное нарушение. Во время резкой остановки такой пассажир не удержится на месте, может удариться сам и нанести травму соседу.

Водитель обязан регулярно проверять исправность удерживающих устройств: они должны свободно вытягиваться и запираться.

Беременные женщины тоже обязаны использовать ремень безопасности. Чтобы не навредить плоду, нижнюю часть ремня необходимо расположить под животом, а верхнюю – между грудью и животом.

А вот если требуется перевезти в легковом автомобиле человека с ограниченными возможностями, то для этого применяют специальные кресла и устройства, которые могут обеспечивать безопасность и комфорт. Пассажиров некоторых категорий невозможно пристегнуть обычными ремнями безопасности: инвалидов-колясочников удобнее перевозить в их кресле. В этих случаях автомобиль соответствующим образом должен быть переоборудован (и узаконен, постановление правительства РФ № 413), чтобы приспособить его для перевозки лиц с физическими особенностями.

Наказание

За непристегнутый ремень у водителя или пассажира (в том числе на заднем сиденье) – штраф 1500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ), за отсутствие ремня безопасности в машине в принципе (если он изначально был предусмотрен) – дополнительно 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).