Отдых в Турции для россиян подорожал на 20-30 процентов

Средняя стоимость летней путёвки составит 226 тысяч рублей

16 апреля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отдых в Турции для россиян летом 2023 года подорожает на 20-30%. Об этом сообщает онлайн-сервис Travelata.ru.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева рассказала о том, что средняя стоимость путёвки летом составит 226 тысяч рублей. При этом почти половина клиентов сервиса планируют направиться на отдых именно в этом направлении.

Туроператор "Русский Экспресс" заявил, что подорожание туров составило 30%. Путёвка в отель с четырьмя звёздами по системе "всё включено" обойдётся туристам в сумму от 189,4 тысячи на двоих за семь дней.