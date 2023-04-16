Отдых в Турции для россиян подорожал на 20-30 процентов
Средняя стоимость летней путёвки составит 226 тысяч рублей
16 апреля 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Отдых в Турции для россиян летом 2023 года подорожает на 20-30%. Об этом сообщает онлайн-сервис Travelata.ru.
Директор по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева рассказала о том, что средняя стоимость путёвки летом составит 226 тысяч рублей. При этом почти половина клиентов сервиса планируют направиться на отдых именно в этом направлении.
Туроператор "Русский Экспресс" заявил, что подорожание туров составило 30%. Путёвка в отель с четырьмя звёздами по системе "всё включено" обойдётся туристам в сумму от 189,4 тысячи на двоих за семь дней.
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