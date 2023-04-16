Туристы забронировали почти все места на майские праздники в Республике Алтай
За две недели до выходных номера раскуплены на 99%,
16 апреля 2023, 13:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Желающие отдохнуть на майских праздниках забронировали почти все места для отдыха в Республике Алтай. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Отмечается, что за две недели номера раскуплены на 99%. Полностью забронированы места на даты с 29 апреля по 8 мая.
Самым дешевым предложением является двухместный летний домик в Артыбаше. Заплатить за сутки придется всего две тысячи рублей.
Дороже всего стоят номера на берегу Катуни - больше 23 тысяч рублей за сутки.
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