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Туристы забронировали почти все места на майские праздники в Республике Алтай

За две недели до выходных номера раскуплены на 99%,

16 апреля 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Желающие отдохнуть на майских праздниках забронировали почти все места для отдыха в Республике Алтай. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что за две недели номера раскуплены на 99%. Полностью забронированы места на даты с 29 апреля по 8 мая. 

Самым дешевым предложением является двухместный летний домик в  Артыбаше. Заплатить за сутки придется всего две тысячи рублей.

Дороже всего стоят номера на берегу Катуни - больше 23 тысяч рублей за сутки.

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