Отец Филиппа Киркорова ушел из жизни

Бедросу Киркорову было 92 года

18 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Бедрос Киркоров / Фото: "Елки-10"

На 93-м году жизни скончался народный артист России, певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын, народный артист РФ Филипп Киркоров.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!" – написал певец в своем Telegram-канале.

Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила ТАСС представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

"Да, правда, сегодня в 15:37. Дома, в кругу семьи [умер], остановилось сердце", – рассказала она.

О дате и месте прощания не сообщалось.

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Болгарии. Окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). С 1984 года был солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова. В его репертуаре были песни "Алеша" (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), "Судьба" (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), "Я люблю тебя, Россия" и другие.