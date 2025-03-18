Отец Филиппа Киркорова ушел из жизни
Бедросу Киркорову было 92 года
18 марта 2025, 21:00, ИА Амител
На 93-м году жизни скончался народный артист России, певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын, народный артист РФ Филипп Киркоров.
"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!" – написал певец в своем Telegram-канале.
Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила ТАСС представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Да, правда, сегодня в 15:37. Дома, в кругу семьи [умер], остановилось сердце", – рассказала она.
О дате и месте прощания не сообщалось.
Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Болгарии. Окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). С 1984 года был солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова. В его репертуаре были песни "Алеша" (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), "Судьба" (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), "Я люблю тебя, Россия" и другие.
21:49:11 18-03-2025
Горе то какое. Ой бяда. Потеря потерь.
09:07:56 19-03-2025
Гость (21:49:11 18-03-2025) Горе то какое. Ой бяда. Потеря потерь.... Ты лучше сам о столб ударься. Чтоб жизнь не заморачивалась тебя уже жить.