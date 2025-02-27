Умер отец пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

Леониду Мацуеву было 77 лет

27 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Леонид Мацуев / Фото: vk.com/matsuevdenis

Российский пианист Денис Мацуев рассказал о смерти своего отца – известного композитора Леонида Мацуева, создавшего музыкальное сопровождение для многих постановок иркутских театров. Пианист-виртуоз сообщил о потере на своей странице во "ВКонтакте".

Причину смерти артист не уточнил, однако подчеркнул, что отец был для него самым дорогим человеком. Леониду Мацуеву было 77 лет.

"Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все", – написал музыкант.

Денис Мацуев отметил, что отец был для него не только родителем, но и другом, наставником и коллегой. Он подчеркнул, что все его достижения – это заслуга Леонида Мацуева.