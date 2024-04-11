Отец и две дочки погибли при атаке беспилотника в Курской области
Жертвы украинского налета находились в автомобиле, когда на него сбросили бомбу
11 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Зажженная свеча / Фото: unsplash.com
Двое детей и взрослый погибли при атаке беспилотника на Курскую область. Как сообщает "Федпресс", об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Инцидент произошел вечером 10 апреля. Украинские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль в селе Апанасовка. В машине находились три человека. Все они погибли.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю это огромное горе", – добавил Старовойт.По информации СМИ, погибшие – отец и две дочери, 2014 и 2018 годов рождения.
07:09:03 11-04-2024
Глубокие соболезнования.
07:46:04 11-04-2024
С прифронтовых областей наверное много беженцев
08:35:45 11-04-2024
почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не вдолбили в землю?
09:12:00 11-04-2024
Гость (08:35:45 11-04-2024) почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не... Без тебя никак
09:18:42 11-04-2024
Гость (08:35:45 11-04-2024) почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не... Они ещё не пересекли "красную линию" но уже вот-вот