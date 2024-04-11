Отец и две дочки погибли при атаке беспилотника в Курской области

Жертвы украинского налета находились в автомобиле, когда на него сбросили бомбу

11 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Зажженная свеча / Фото: unsplash.com

Двое детей и взрослый погибли при атаке беспилотника на Курскую область. Как сообщает "Федпресс", об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. Украинские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль в селе Апанасовка. В машине находились три человека. Все они погибли.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю это огромное горе", – добавил Старовойт.По информации СМИ, погибшие – отец и две дочери, 2014 и 2018 годов рождения.