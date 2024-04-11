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Отец и две дочки погибли при атаке беспилотника в Курской области

Жертвы украинского налета находились в автомобиле, когда на него сбросили бомбу

11 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Зажженная свеча / Фото: unsplash.com
Зажженная свеча / Фото: unsplash.com

Двое детей и взрослый погибли при атаке беспилотника на Курскую область. Как сообщает "Федпресс", об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. Украинские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль в селе Апанасовка. В машине находились три человека. Все они погибли.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю это огромное горе", – добавил Старовойт.По информации СМИ, погибшие – отец и две дочери, 2014 и 2018 годов рождения.

Происшествия спецоперация

Комментарии 5

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Гость

07:09:03 11-04-2024

Глубокие соболезнования.

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Гость

07:46:04 11-04-2024

С прифронтовых областей наверное много беженцев

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Гость

08:35:45 11-04-2024

почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не вдолбили в землю?

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Гость

09:12:00 11-04-2024

Гость (08:35:45 11-04-2024) почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не... Без тебя никак

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Гость

09:18:42 11-04-2024

Гость (08:35:45 11-04-2024) почему этих нелюдей, которые запускают дронов, до сих пор не... Они ещё не пересекли "красную линию" но уже вот-вот

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