Отец и сын погибли во время пожара в селе Сростки
Мужчина успел спасти жену и дочь
06 ноября 2024, 11:20, ИА Амител
Место пожара / Фото: телеграм-канал МЧС России
В селе Сростки Алтайского края погибли отец и сын во время пожара в частном доме, сообщили в МЧС России.
"Глава семьи вывел на улицу жену и дочь. Вернувшись в жилье за 10-летним сыном, выйти уже не смог", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что тела обнаружили уже при тушении.
Пройденная огнем площадь составила 100 квадратных метров. На месте работали 12 специалистов на четырех единицах техники.
Причина произошедшего не уточняется.
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