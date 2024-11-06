Отец и сын погибли во время пожара в селе Сростки

Мужчина успел спасти жену и дочь

06 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Место пожара / Фото: телеграм-канал МЧС России

В селе Сростки Алтайского края погибли отец и сын во время пожара в частном доме, сообщили в МЧС России.

"Глава семьи вывел на улицу жену и дочь. Вернувшись в жилье за 10-летним сыном, выйти уже не смог", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что тела обнаружили уже при тушении.

Пройденная огнем площадь составила 100 квадратных метров. На месте работали 12 специалистов на четырех единицах техники.

Причина произошедшего не уточняется.